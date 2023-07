Korzystasz z mObywatela? Oto, co powinno się zrobić w momencie kradzieży smartfona

Rozwój technologii w większości przypadków może nam ułatwić życie. Jednak zgromadzenie tak wielu danych w telefonie może powodować spore problemy w momencie, kiedy dojdzie do utraty tego nośnika. Jak informuje “Rzeczpospolita”, zgłoszenie tego zdarzenia na policję to minimum, które może być niewystarczające.

fot. Kuba Kwiatkowski / / Shutterstock

Aplikacja mObywatel jest coraz popularniejsza i ostatnio pojawiła się jej aktualizacja. To cyfrowy portfel z najważniejszymi dokumentami. Co powinno się zrobić, jeśli jest się użytkownikiem mObywatela i dojdzie do utraty smartfona?

Po pierwsze, jeśli dojdzie do kradzieży, to powinno się zgłosić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Do tego potrzebny będzie dowód tożsamości oraz coś, co pozwoli zidentyfikować telefon, najlepiej sprawdzi się do tego numer IMEI. Po wizycie na komisariacie otrzymamy zaświadczenie, które przyda się do blokady usług oraz aplikacji.

W następnych krokach warto zablokować swoją kartę SIM lub wyrobić jej duplikat i dezaktywować tę poprzednią. Wiele telefonów pozwala także na zdalne zablokowanie numeru IMEI, więc ten krok również warto wykonać.

Jeżeli do telefonu były połączone karty płatnicze, to natychmiastowo należy tę usługę rozłączyć. W takim wypadku wystarczy zadzwonić do banku lub zrobić to za pomocą usługi w bankowości elektronicznej na innym nośniku.

Co z mObywatelem?

Janusz Cieszyński, wiceminister cyfryzacji, zaleca, aby w sytuacji kradzieży lub zgubienia smartfona zadzwonić na specjalną infolinię (42 253 5474), co pozwoli na zastrzeżenie wgranych do aplikacji dokumentów. Wiceminister przypomniał także, że dowód osobisty może być dodany tylko na jednym telefonie.

Można podsumować, że w przypadku utraty dostępu do smartfona kluczowa jest szybkość reakcji. Choć zgłoszenie tego faktu na policję jest bardzo ważne, to szybka blokada dostępów i zmiana haseł może nas ochronić przed nieprzyjemnymi skutkami.

PB