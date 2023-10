"Korzenie zła" braci Sekielskich przywracają fundatorów. W planach film o Janie Pawle II

Dzień przed ciszą wyborczą premierę miał długo wyczekiwany film braci Sekielskich poświęcony aferze Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Dokument "Korzenie zła" sprawił, że wrócili wspierający finansowo realizację projektów Sekielski Brothers Studio.

Bracia Sekielscy - Tomasz i Marek - zasłynęli m.in. z dwóch filmów dokumentalnych: "Tylko nie mów nikomu" (2019) oraz "Zabawa w chowanego" (2020), poruszających temat wykorzystywania seksualnego dzieci w Kościele katolickim w Polsce.

Od dłuższego czasu zapowiadali premierę filmu dotyczącego afery m.in. w SKOK Wołomin. Ostatecznie film został opublikowany w piątek przed wyborami. O filmie "Korzenie Zła" pisaliśmy w artykule pt. "Bracia Sekielscy opublikowali film o aferze SKOK. Padły nazwiska polityków".

Film sfinansowany przez społeczeństwo

Jak powszechnie wiadomo, realizacja filmu była możliwa dzięki wpłatom patronów, m.in. poprzez wpłaty na Patronite. Premiera filmu się przeciągała, spadała też wysokość wpłat na rzecz Sekielski Brothers Studio. Jeszcze we wrześniu ub.r. wspierający (było ich 1349) wpłacali miesięcznie 32 tys. zł. Wpłaty z czasem malały i w sierpniu br. liczba patronów wyniosła 936 osób, zaś suma wnoszonych przez nich wpłat – do 19,7 tys. miesięcznie - informuje portal "Wirtualne Media".

Założyciele studia informowali, że na funkcjonowanie studia potrzeba miesięcznie 50 tys. zł. Straty były więc dotkliwe. Wraz z publikacją filmu "Korzenie Zła" sytuacja nieco się poprawiała - zaczęli powracać wspierający. Nie są to jeszcze imponujące wzrosty (w ciągu nieco ponad tygodnia wróciło kilkadziesiąt osób, a wpłaty wzrosły z 19 tys. zł do 21,6 tys.), ale można zauważyć, że są regularne. Film odbił się szerokim echem i w ciągu nieco ponad tygodnia obejrzało go na YouTubie ponad dwa miliony osób.

Jak zapewniają, w 2024 roku ma zostać opublikowany drugi długo wyczekiwany film dot. Jana Pawła II. Wcześniej – jak można wnioskować z zapowiedzi Tomasza Sekielskiego – ujrzeć ma światło dzienne druga część filmu o SKOK-ach.

Kombinat Medialny z zyskiem za 2022 rok

Jak wynika z zamieszczonego na stronach KRS sprawozdania za ubiegły rok, spółka braci Sekielskich – Kombinat Medialny - zakończyła go z przychodami netto na poziomie 307 887,19 zł, co oznacza wzrost rok do roku o 72 proc. Zysk netto wyniósł 90,6 tys., zł. zaś rok wcześniej - strata wyniosła ponad 58 tys. zł.

Ponadto w 2022 roku spółce udało się zmniejszyć koszty działalności operacyjnej Kombinatu: z 854 384 zł w roku 2021 do 654 012 zł. Na wynagrodzenia Kombinat Medialny przeznaczył w ub. roku 402 490 zł (dla porównania: rok wcześniej było to 352 361 zł). Jak poinformowano w sprawozdaniu – spółka zatrudniała jedną osobę na etacie, a jej zarząd nie pobierał wynagrodzenia.

Opublikowane w latach wcześniejszych filmy dokumentalne o pedofilii w Kościele w Polsce cieszyły się dużą popularnością. Film "Tylko nie mów nikomu" obejrzano ponad 24 mln razy, a wypuszczoną rok później "Zabawę w chowanego" - 8,2 mln razy.

