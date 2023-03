Korupcja w Parlamencie Europejskim. Śledztwo ws. skandalu nadal trwa

Skandal korupcyjny w PE. MSZ Holandii zaliczyło wtopę ze wsparciem fundacji Pół miliona euro - taka kwota trafiła na konto fundacji No Peace Without Justice zamieszanej w aferę korupcyjną w Parlamencie Europejskim. Środki przelało holenderskie ministerstwo spraw zagranicznych - informuje w piątek niderlandzki dziennik „NRC”. Co ciekawe, siedziba fundacji znajduje się w Rzymie i została niedawno przeszukana przez włoską policję.