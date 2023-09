Korsyka doczeka się autonomii. To zapowiedzi prezydenta Macrona

Macron o nielegalnej imigracji: nie możemy przyjąć całej nędzy tego świata Nie możemy przyjąć „całej nędzy tego świata”; Europa to kontynent, który robi najwięcej; my, Francuzi, robimy, co do nas należy, gościmy coraz więcej dzieci – oświadczył prezydent Emmanuel Macron w niedzielę wieczorem w wywiadzie dla stacji telewizyjnych TF1 i France 2.