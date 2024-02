Korporacje zwalniają dziennikarzy. Kanada kończy z pomocą dla mediów

Złe warunki pracy w „Panoramie”? Pracownicy niezadowoleni Brak komputerów, okien w pomieszczeniach oraz dostępu do sprzętu montażowego – to główne powody niezadowolenia pracowników „Panoramy”, którzy napisali w tej sprawie list do szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej – podał portal Wirtualnemedia.pl.