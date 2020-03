Korporacje odsyłają pracowników do domu z powodu koronawirusa

Choć polecenie pracy z domu w przypadku zdrowej osoby może wydawać się niepotrzebnym zabezpieczeniem, to duże korporacje zlecają zatrudnionym przejście na home office w związku z koronawirusem.

Twitter odesłał do pracy z domu 5000 swoich pracowników na całym świecie, podaje Bloomberg. Choć nie jest to polecenie służbowe, to firma „zdecydowanie zachęca” w ramach podjęcia wszelkich środków ostrożności w związku z rozprzestrzenianiem się na świecie choroby COVID-19.

Twitter zawiesił jak dotąd wszelkie niecierpiące zwłoki podróże pracowników oraz udziały w konferencjach. Zatrudnieni w Hongkongu, Japonii i Korei Południowej mają obowiązek pracy z domu, a pozostałe biura pozostaną otwarte. – Pracujemy nad tym, aby wszystkie spotkanie wewnętrzne i inne ważne zadania zostały zoptymalizowane pod kątem zdalnego uczestnictwa – napisała firma na swoim blogu.

Koronawirus w Google i Coinbase

Nie tylko Twitter odsyła pracowników do domów. Zatrudnieni w Google w Dublinie zostali oddelegowani do pracy zdalnej po tym, jak członek personelu zgłosił objawy grypopodobne. Firma podkreśliła, że to środek zapobiegawczy i zgodny z zaleceniami ekspertów medycznych.

– W dalszym ciągu podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, zgodnie z radami ekspertów medycznych. W ramach tych starań poprosiliśmy nasze zespoły w Dublinie, aby pracowały jutro (3.03.2020 r. przyp. red.) z domu – wyjaśnił rzecznik Google w rozmowie z Business Insider. Google, podobnie jak Twitter, zaostrzył zasady związane z ochroną zdrowia swoich pracowników. Firma ograniczyła podróże pracowników i odwołała największe wydarzenie dla Google Cloud.

Koronawirus i Facebook

Do pracy z domu namawia również pracowników platformy wymiany kryptowalut Coinbase. CEO firmy Brian Armstrong napisał w poście na Twitterze: „Praca w domu nie jest kompletnym rozwiązaniem, ale może spowolnić rozwój infekcji”.

The Verge, powołując się na informację Business Insidera, podał również, że największa na świecie sieć społecznościowa ograniczy wizyty osób z zewnątrz w swoich biurach. „(Facebook – przyp. red.) podejmuje kroki w celu zmniejszenia ryzyka dla naszych pracowników w związku z COVID-19, w tym tymczasowego powstrzymania odwiedzin gości we wszystkich naszych biurach” – powiedział rzecznik prasowy w rozmowie z The Verge.

Tak jak inne firmy, Facebook również odwołał swoje wydarzenia. Nie odbędzie się coroczna konferencja programistów F8 zaplanowana na 5 i 6 maja 2020 roku. Facebook w obawie przed wpływem koronawirusa wstrzymał zamówienia na najnowszy zestaw słuchawkowy Oculus Quest VR.

Chevron i Lufthansa

Chevron w jednym z londyńskich biur według New York Timesa poinstruował 300 pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki służbowe z domu. Akcja miała miejsce po tym, jak zatrudniony wracających z Włoch miał objawy grypopodobne. Podobna sytuacja miała miejsce w grupie medialnej OMG, która wysłała do domu 1000 pracowników po tym, jak członek personelu po powrocie z Singapuru również wykazywał objawy. Tymczasem niemiecka linia lotnicza Lufthansa zamroziła rekrutację i zaoferowała pracownikom nieodpłatne urlopy.

Zakażenia COVID-19 na świecie (stan na 2 marca 2020 r.) Region Miejsca zgłoszenia Potwierdzone przypadki Śmierci Azja Chiny 80134 2914 Azja Korea Południowa 4212 22 Azja Iran 978 54 Azja Japonia 254 6 Azja Singapur 106 0 Azja Bahrajn 47 0 Azja Kuwejt 46 0 Azja Tajlandia 43 1 Azja Tajwan 40 1 Azja Malezja 29 0 Azja Zjednoczone Emiraty Arabskie 21 0 Azja Irak 19 0 Azja Wietnam 16 0 Asia Liban 10 0 Azja Izrael 10 0 Azja Oman 6 0 Azja Pakistan 4 0 Azja Katar 3 0 Azja Indie 3 0 Azja Filipiny 3 1 Azja Indonezja 2 0 Azja Nepal 1 0 Azja Afganistan 1 0 Azja Kambodża 1 0 Azja Sri Lanka 1 0 Europa Włochy 1689 35 Europa Francja 130 2 Europa Niemcy 129 0 Europa Hiszpania 83 0 Europa Wielka Brytania 36 0 Europa Szwajcaria 24 0 Europa Norwegia 19 0 Europa Szwecja 14 0 Europa Austria 14 0 Europa Holandia 13 0 Europa San Marino 8 1 Europa Grecja 7 0 Europa Chorwacja 7 0 Europa Finlandia 6 0 Europa Dania 4 0 Europa Islandia 3 0 Europa Azerbejdżan 3 0 Europa Czechy 3 0 Europa Gruzja 3 0 Europa Rumunia 3 0 Europa Belgia 2 0 Europa Rosja 2 0 Europa Monako 1 0 Europa Litwa 1 0 Europa Armenia 1 0 Europa Irlandia 1 0 Europa Luksemburg 1 0 Europa Macedonia 1 0 Europa Białoruś 1 0 Europa Estonia 1 0 Inne związane z międzynarodowym transportem 705 6 Ameryka Stany Zjednoczone 89 2 Ameryka Kanada 24 0 Ameryka Ekwador 6 0 Ameryka Meksyk 5 0 Ameryka Brazylia 2 0 Ameryka Dominikana 1 0 Ameryka Australia 29 1 Oceania Nowa Zelandia 1 0 Afryka Algieria 3 0 Afryka Egipt 2 0 Afryka Nigeria 1 0 Łącznie 89068 3046 Źródło: GIS, Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 2 marca 2020 r.

A w Polsce?

W Polsce korporacje przede wszystkim skupiają się na zaleceniach podanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Do wiadomości pracowników zostały przekazane informacje dotyczące zachowania higieny czy możliwości pracy z domu. W części firm postawiono dystrybutory ze środkiem odkażającym lub w ogólnej wiadomości poproszono, aby nie witać się uściskiem dłoni.

Zatrudnieni, którzy wrócili z rejonów objętych zakażeniem COVID-19 mają natomiast w przypadku braku objawów pracować przez co najmniej 14 dni z domu, aby obserwować swój organizm.

Weronika Szkwarek