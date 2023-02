Korony z recyklingu. Tak wygląda odchudzona monarchia Karola III

fot. PA Archive/Victoria Jones / / PA Images

Nie zrobią dla niej specjalnej korony - królowa-małżonka Camilla przywdzieje 6 maja na skronie insygnia już wcześniej używane. Co więcej, nie zostanie użyty tak piękny, jak kontrowersyjny największy diament Koh-i-Noor ogłosił Pałac Buckingham.

Najwyraźniej odchudzona monarchia Karola III będzie dotyczyła także koronacji - mniejsza liczba gości, mniej wystawne uroczystości i przerobione insygnia królewskie. Camilla otrzyma koronę, którą w 1911 roku zrobiono dla Marii Teck (prababcia Karola III) przez jej męża Jerzego V. Została już ona zabrana z londyńskiej Tower, gdzie mogli ją podziwiać zwiedzający i została przekazana złotnikom, by wprowadzili konieczne modyfikacje. Wśród nich wymieniono m.in. zmianę diamentów, tak by tworzyły unikalny wzór, odzwierciedlający styl noszącego, jeśli już samo monarsze nakrycie głowy pochodzi z recyclingu.

Korona, zgodnie z doniesieniami m.in. w The Guardian, zostanie przyozdobiona diamentami Cullinan III, IV i V, które wcześniej były noszone przez królowę Elżbietą II w formie broszek. Ma być to hołd dla zmarłej monarchini.

Co za tym idzie, nie zostanie użyty 105-karatowy Koh-i-Noor, największy i najsłynniejszy diament. Trafił on do brytyjskiej rodziny królewskiej jako podarunek dla królowej Wiktorii od Kompanii Wschodnioindyjskiej. Miał go podarować 10-letni Duleep Singh, syn maharadży Pandżabaru Ranjita Singha. "Poprosili" o niego uzbrojeni po zęby żołnierze, wcześniej uwięziwszy jego matkę-regentkę w wieży. Ze względu na kontrowersje nie był używany od 1937 roku. Jego zwrotu domagają się Indie. - Przywołuje bolesne wspomnienia z kolonialnej przyszłości - powiedział rzecznik partii Bharatiya Janata, z której wywodzi się premier Indii Narendra Modi. Co więcej, mówi się o klątwie klejnotu.

To nie jedyny kraj, który domaga się zwrotu klejnotu. Pretensje do niego zgłasza także Pakistan i Afganistan.

Nie byłby to też pierwszy przypadek ponownego użycia korony od XVIII wieku, kiedy to królowa Karolina, małżonka Jerzego II, nosiła koronę Marii z Moderny. W komunikację Pałacu Buckingham czytamy, że Camilla zdecydowała się na taki krok ze względu na koszty.

Podobnie będzie z koroną dla Karola III. Jemu arcybiskup Canterbury włoży na głowę insygnia św. Edwarda pochodzącą z 1661 roku, a będącą repliką XI-wiecznej korony św. Edwarda Wyznawcy. Jednak w przypadku recyklingu korony dla władcy, zdarzał się on częściej niż w przypadku królowej.

Szczegóły koronacji Karola III i królowej-małżonki Camilli: Sobota, 6 maja Nabożeństwo koronacyjne w Opactwie Westminsterskim, procesja koronacyjna, wizyta na balkonie pałacu Buckingham Niedziela, 7 maja Koncert i pokaz fajerwerków w zamku Windsor, koronacyjne imprezy na ulicach Poniedziałek, 8 maja - dzień wolny od pracy Dzień wolontariatu, zachęcający obecnych do angażowania się w działania organizacji pozarządowych

