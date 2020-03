Koronawirus we Włoszech nie zatrzymuje się

Koronawirus nie zatrzymuje się we Włoszech, rośnie liczba przypadków w Lacjum, Piemoncie i Toskanii - odnotował epidemiolog Paolo D’Ancona z Instytutu Zdrowia. W dzienniku „Corriere della Sera” wyraził nadzieję, że restrykcje w kraju przyniosą rezultaty.

W opublikowanej w niedzielę rozmowie D’Ancona podkreślił, że wzrost i spadek zachorowań w najbardziej zaatakowanych przez wirusa regionach na północy może być tymczasowy. Jego zdaniem coś więcej na temat tendencji będzie można powiedzieć w przyszłym tygodniu.

Jak zauważył epidemiolog, w stołecznym regionie Lacjum potwierdzono 320 przypadków, co oznacza, że "wirus krąży". Wskazał następnie, że dokładniejszej oceny sytuacji w centrum i na południu Włoch można będzie dokonać na podstawie obserwacji ciężko chorych przebywających na intensywnej terapii.

"Ci pacjenci są wskaźnikiem tego, jak szerzy się pandemia. W kilka dni może zmienić się wszystko, ale nie spodziewamy się raptownego wzrostu, jaki miał miejsce w Lombardii i Wenecji Euganejskiej" - dodał Paolo D’Ancona, przypominając, że w ostatnich dniach wprowadzono we Włoszech "surowe kroki". Ograniczono przede wszystkim możliwość wychodzenia z domu.

"Liczymy na to, że indywidualne zachowania mogą wpłynąć w istotny sposób na ogólny obraz sytuacji" - powiedział.

Podkreślił, że obecnie nie ma podstaw do tego, by stawiać precyzyjne prognozy. "My mamy nadzieję na to, że uda nam się ograniczyć krążenie wirusa" - powiedział lekarz z Instytutu Zdrowia.

"We Włoszech wprowadziliśmy zdecydowane kroki, a zatem czekamy na rezultaty" - wyjaśnił. Zaznaczył, że niewiadomą pozostaje to, jak te restrykcje wpłyną na przebieg zachorowań.

Analizując dotychczasowy bilans, Paolo D’Ancona zauważył, że wśród 1441 zmarłych jest 11 osób w wieku od 38 do 50 lat, co jest "nadzwyczaj niskim odsetkiem". Niemal wszyscy obciążeni byli innymi chorobami.

"Ta infekcja jest bardziej niebezpieczna dla osób starszych i pacjentów ze współistniejącymi chorobami. Nasz instytut już zebrał sto kart pacjentów, by w pełni przeanalizować przyczyny śmierci" - wyjaśnił włoski lekarz.

Odnosząc się do danych wskazujących, że wśród pracowników służby zdrowia we Włoszech jest 1500 zakażonych, stwierdził, że należy wyjaśnić, czy zarazili się w pracy, czy też poza nią. Poza tym, zaznaczył, personel medyczny teraz już z większą uwagą stosuje środki ochronne.

Epidemiolog pytany o zalecenia dla obywateli odparł, że zasadą powinno być zawsze zachowanie odległości; także w domu, "w dopuszczalnych limitach".

Lekarz zaapelował, by już przy łagodnych objawach, jak zapalenie spojówek czy zwykłe przeziębienie z gorączką pozostać w domu. "Nie wychodźcie. Pomyślcie, że może to być wina koronawirusa i zastosujcie maksimum prewencji nie mając nawet tego potwierdzenia" - wezwał.

“Unikajcie biegu na test. Nawet nie robiąc go czekajcie na wyleczenie z czegoś, co może być zwykłym podniesieniem temperatury lub objawami podobnymi do grypy. Zostańcie w domu" - poprosił specjalista.

Dotychczas we Włoszech zanotowano ponad 21 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 1441 zakażonych nim.

W Chinach 20 nowych zakażeń i 10 zgonów

W ciągu ostatniej doby w Chinach odnotowano 20 nowych przypadków zakażeń koronawirusem i 10 ofiar śmiertelnych, wszystkie w Wuhan, stolicy prowincji Hubei - poinformowała w niedzielę Narodowa Komisja Zdrowia Chin. Poprzedniego dnia informowano o 11 nowych zakażeniach i 13 zgonach.

Komisja podkreśliła, że 16 z 20 nowych przypadków infekcji to osoby, które powróciły do Chin z zagranicznych podróży.

Według oficjalnych statystyk od początku epidemii w Chinach kontynentalnych zarejestrowano 80 844 zakażenia. Do tej pory zmarło 31 199 osób, a ponad 65 500 wyzdrowiało.

W Korei Południowej spadła liczba nowych zakażeń

W Korei Południowej ponownie zmniejszyła się dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem. Jak podały w niedzielę władze sanitarne tego kraju, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 76 nowych przypadków.

W sumie w Korei Południowej potwierdzono do tej pory 8162 przypadki koronawirusa. Według najnowszego bilansu w sobotę liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o trzy do 75.

Korea Południowa ma najwyższą liczbę potwierdzonych przypadków koronawirusa poza Chinami, co skłoniło prawie 100 krajów do nałożenia ograniczeń na podróżnych z Korei Płd.

Większość przypadków zakażeń jest w mieście Daegu na południu Korei Płd., i w sąsiedniej prowincji Gyeongsang Północny.

Słowacja: 44 przypadki, wśród chorych kilkunastu lekarzy

Na Słowacji zanotowano 44 przypadki zachorowań na Covid-19 – poinformował premier Peter Pellegrini. Wśród chorych jest kilkunastu lekarzy. Premier powiedział, że rząd nie będzie zabezpieczać obywateli w środki ochronne. „Chcę ich wyprowadzić z tego błędu” – zaznaczył.

„Wszyscy myśleli, że maseczki ochronne dostaną od rządu. Chcę ich wyprowadzić z tego błędu. Każda firma, każde przedsiębiorstwo musi dbać o swoich pracowników” - powiedział Pellegrini i zaapelował, by ludzie sami szyli potrzebne maseczki. "Z naszymi zapasami musimy postępować oszczędnie, by były dla naszych lekarzy" - dodał.

Zapowiedział też, że środki ochrony, których dostawa ma dotrzeć w przyszłym tygodniu, mają trafić do personelu medycznego, domów dla seniorów, policjantów i żołnierzy.

Pierwsza ofiara śmiertelna w Nowym Jorku

82-letnia kobieta jest pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa w Nowym Jorku - poinformował w sobotę gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo.

Kobieta zmarła w piątek wieczorem czasu miejscowego w szpitalu na Brooklynie. Według gubernatora cierpiała ona także na rozedmę płuc, co w znacznym stopniu przyczyniło się do jej śmierci.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio opiera się wezwaniom, by zamknąć szkoły publiczne w związku z epidemią koronawirusa, mimo że liczba zakażeń w mieście wrasta, a frekwencja w szkołach spada. Oznajmił, że nie zrobi tego tak długo, jak to będzie możliwe.

"Martwimy się możliwością wystąpienia efektu kaskadowego" - przyznał burmistrz w wywiadzie dla telewizji MSNBC.

Gubernator Cuomo poinformował, że w sobotę rano stan Nowy Jork miał 524 potwierdzonych przypadków koronawirusa, a dzień wcześniej było ich 421.

Już w piątek Andrew Cuomo poinformował, że stan Nowy Jork ma teraz więcej przypadków koronawirusa niż jakikolwiek inny stan w USA. Ostrzegł, że spodziewa się tysięcy kolejnych zakażeń w całym stanie, w miarę rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2.

W Stanach Zjednoczonych koronawirus zaatakował już ponad 2100 osób; zmarło co najmniej 50.

Brytyjski rząd chce objąć 4-miesięczną kwarantanną osoby powyżej 70 lat

Brytyjski rząd zamierza wezwać wszystkie osoby powyżej 70. roku życia do pozostania przez cztery miesiące w ścisłej izolacji w domach lub domach opieki w ramach działań, które mają zostać wdrożone w życie w ciągu najbliższych 20 dni - podała w sobotę wieczorem stacja ITV.

To element działań przygotowywanych przez premiera, ministra zdrowia, naczelnego lekarza Anglii i głównego doradcę naukowego, aby publiczna służba zdrowia nie została przytłoczona rosnącą liczbą przypadków w związku z szerzącą się epidemią Covid-19.

Inne planowane działania to przymusowe rekwirowanie hoteli i innych budynków, które mają być przekształcone w tymczasowe szpitale; zarekwirowanie w tym samym celu prywatnych szpitali; tymczasowe zamknięcie pubów, barów i restauracji - jakiś czas po wprowadzeniu w przyszły weekend zakazu masowych zgromadzeń; przestawienie kilku firm na produkcję respiratorów, by można było ratować poważnie chorych; zamknięcie szkół, na być może kilka tygodni, ale z pozostawieniem okrojonego personelu, który będzie zapewniał opiekę nad dziećmi pracowników służby zdrowia i policji.

W Helsinkach może zabraknąć lekarzy i pielęgniarek

Oddział służby zdrowia w Helsinkach, gdzie jest najwięcej zainfekowanych koronawirusem w Finlandii, zmienił w sobotę wewnętrzne wytyczne - do pracy mają wrócić bez okresu kwarantanny pracownicy, którzy byli niedawno za granicą. Inaczej zabraknie personelu do pracy.

O zmianie dotychczasowej polityki w stołecznym okręgu zdrowotnym (HUS) informuje lokalny dziennik „Helsingin Sanomat”, który dotarł do instrukcji, skierowanych do pracowników służby zdrowia w Helsinkach i stołecznym okręgu.

Wcześniej członkowie personelu medycznego, którzy odbyli podróż zagraniczną, mieli po powrocie przechodzić kwarantannę. Tym samym – wskazuje „Helsingin Sanomat” – Helsinki wyłamują się z oficjalnych zaleceń rządu w tej sprawie.

Dyrektor HUS Markku Makijarvi potwierdził gazecie, że nowe wytyczne dotyczą tylko tych, którzy „nie mają żadnych objawów choroby”. Jeśli trzeba by było stosować się dalej do dwutygodniowej kwarantanny, to „zabrakłoby dyżurnych lekarzy i pielęgniarek” – oświadczył.

W Finlandii w ostatnich trzech dniach, według codziennych raportów krajowego Instytutu Zdrowia (THL), potwierdzono dziennie po około 50 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Połowa wszystkich odnotowanych (210) dotyczy regionu Helsinek, gdzie tylko w sobotę poinformowano o 36 nowych zainfekowanych. Krajowa służba zdrowia przyznaje, że obecnie nie przeprowadza już testów na szeroką skalę wszystkim, którzy mogą mieć objawy Covid-19, dlatego nie wszystkie przypadki będą widoczne w statystykach.

Uzbekistan: potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia

W Uzbekistanie potwierdzono w niedzielę pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Resort podał, że zainfekowana osoba wróciła z Francji.

W Uzbekistanie mieszka 34 mln ludzi. Ministerstwo zapewniło, że wdrażane są niezbędne środki w celu zapobieżeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Państwowe linie lotnicze Uzbekistanu poinformowały, że do końca kwietnia wstrzymują lub ograniczają loty do wielu miast w Europie Zachodniej, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Pierwsze przypadki w Republice Konga i Republice Środkowoafrykańskiej

Pierwsze potwierdzone przypadki zarażenia nowym koronawirusem odnotowano w Republice Konga i Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA). Poinformowały o tym w sobotę późnym wieczorem władze obu krajów.

W Republice Konga koronawirusa zdiagnozowano u 50-letniego mężczyzny, który na początku marca wrócił z podróży do Paryża. Władze zapewniły, że pacjent czuje się dobrze, a jego żona i córka zostały odizolowane.

Władze Republiki Środkowoafrykańskiej potwierdziły pierwszy przypadek koronawirusa w tym kraju. Zarażona osoba to 74-letni Włoch, który mieszka w RŚA, a który powrócił niedawno z Mediolanu.

Poza Egiptem, Algierią i RPA, gdzie stwierdzono po kilkadziesiąt przypadków koronawirusa, w innych krajach afrykańskich Covid-19 zdiagnozowano w pojedynczych przypadkach.

sp/ ad/ bjn/ pmo/ baj/ mal/ zm/