Otwarte hotele, kina i teatry oraz stoki narciarskie - rząd ogłasza odmrażanie gospodarki

Rząd ogłasza stopniowe odmrażanie kolejnych branż gospodarki. Od 12 lutego otwarte zostaną m.in. hotele i miejsca noclegowe, kina, teatry, filharmonie i opery oraz stoki narciarskie i baseny - poinformowali premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Piotr Gliński. Zamknięte mają pozostać restauracje oraz siłownie i branża fitness czy aquaparki.

Zasady obowiązujące od 12 do 26 lutego



Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte). Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji. Otwarte baseny. Aquaparki nadal będą nieczynne. Stoki otwarte. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu. Siłownie dalej zamknięte. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

- Od dwóch tygodni obserwujemy swego rodzaju stabilizację zachorowań. Mamy sytuację lepszą, jeśli chodzi o poziom zajętości łóżek covidowych, ale także łóżek respiratorowych, z kolei liczba zgonów jest cały czas niepokojąca - mówił Morawiecki. - Dlatego możemy mówić o co najwyżej pewnego rodzaju kruchej stabilizacji - dodał.

Szef rządu wskazywał na trudną sytuację w wielu krajach europejskich, w tym m.in. w Portugalii. - Widać, że musimy postępować bardzo ostrożnie, że nie można pozwolić sobie na szerokie luzowanie - powiedział Morawiecki.

Nasze decyzje będą obowiązywać przez 2 tygodnie od przyszłego piątku, żeby wszyscy mogli się odpowiednio przygotować do zmian, ale już teraz musimy być gotowi na różne warianty. COVID-19 jest nieprzewidywalny - stwierdził premier.

"Podsumowując, myślę, że każdy tego typu krok, to mały kroczek do powrotu do normalności. Chciałbym, abyśmy wszyscy doświadczyli jej w jak najbliższym terminie, ale to zależy od wypełnienia wymogów bezpieczeństwa, bo walka z wirusem nauczyła nas tego jednego, że niczego nie możemy być pewni raz na zawsze. Jednak jeśli zachowamy dyscyplinę i utrzymamy dwutygodniowy rytm stopniowego otwierania gospodarki, to myślę, że dalsze takie etapy są również przed nami" - oświadczył szef rządu.

Podkreślał, że mimo to Polacy muszą jeszcze przez "kilka-kilkanaście tygodni wytrzymać ten okres trudnych restrykcji i ograniczeń, po to, by nasze życie gospodarcze i społeczne wróciło na normalne tory".

- Możliwe jest zarówno szybsze luzowanie obostrzeń epidemicznych, jak i powrót do większych restrykcji - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Jeżeli będziemy mieli do czynienia z przyspieszaniem procesu pandemicznego, oczywiście będę rekomendował wykonanie kroku wstecz i wprowadzenia kolejnych obostrzeń, by utrzymywać pandemię pod kontrolą, czyli na stabilnym co najmniej poziomie. Jeżeli ta sytuacja będzie rozwijała się lepiej, jest też przestrzeń do dyskutowania o tym, co możemy zrobić więcej - powiedział Niedzielski.

- Wyszczepienie w systemie opieki zdrowotnej jest coraz większe - pierwszą dawkę przyjęło już ponad 90% lekarzy. Otwieramy szerzej system opieki zdrowotnej, kontakt z lekarzem nie będzie już obarczony ryzykiem takim jak wcześniej - stwierdził Niedzielski.

To kolejny etap odmrażania gospodarki. Od 1 lutego ponownie zostały otwarte galerie handlowe, muzea i galerie sztuki. Rząd zniósł również godziny dla seniorów. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów: 1 os/10 mkw. – w sklepach do 100 mkw., 1 os/15 mkw. – w sklepach powyżej 100 mkw. Reszta obostrzeń została przedłużona wówczas do 14 lutego. 18 stycznia do szkół powróciły dzieci z klas I-III.

Obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa Restauracje i punkty gastronomiczne w centrach i galeriach handlowych pozostają zamknięte. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).

Nieczynne są stoki narciarskie.

Zawieszona jest działalność niektórych placówek kultury, w tym m.in. teatrów czy kin.

Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.

Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.

Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.

Targi, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie online.

Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie. Uczniowie wyższych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się zdalnie.

Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa - m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia.

Gowin: Firmy dostały ponad 182 mld zł

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw to już ponad 182 mld zł, w ciągu trzech tygodni z tzw. Tarczy 2.0 trafiło do nich już 4,9 mld zł - poinformował w piątek wicepremier Jarosław Gowin. Jego zdaniem pomoc państwa dla firm przekroczy 200 mld zł.

Jak oświadczył Gowin na konferencji prasowej, te przeszło 200 mld zł to ok. 10 proc. polskiego PKB. Społeczeństwo zdobywa się na ogromny wysiłek solidarności z przedsiębiorcami - dodał. W ciągu trzech tygodni z Tarczy 2.0 pomoc trafiła do łącznie 31 tys. 200 firm - zaznaczył.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zapewnił, że wszelkie formy pomocy dla branż dotkniętych obostrzeniami z powodu epidemii będą kontynuowane tak długo, jak długo te obostrzenia będą się utrzymywać.

Gowin podkreślił, że Polska i tak jest krajem, gdzie obostrzenia są stosunkowo najmniejsze.

