Rząd zaostrza lockdown. Zamknięte przedszkola, niektóre sklepy czy fryzjerzy. Nowe limity w handlu i kościołach

fot. Aleksiej Witwicki / FORUM

Rząd zdecydował o zaostrzeniu panującego już lockdownu na terenie całego kraju. Nowe obostrzenia będą obowiązywać od 27 marca do 9 kwietnia. Jest to reakcja na wciąż rosnącą liczbę nowych zakażeń koronawirusem, w czwartek poinformowano o 34 151 przypadkach.

Rząd już wcześniej zaostrzył obostrzenia, które obowiązują na terenie całego kraju od 20 marca, teraz zdecydowano o dodatkowych środkach ostrożności w związku z narastającą trzecią falą pandemii koronawirusa. - Ograniczenie mobilności i swobód gospodarczych jest konieczne. W lutym, kiedy można było na to pozwolić, poluzowaliśmy niektóre branże, dziś znów musimy zaostrzyć obostrzenia, żeby przerwać łańcuch zakażeń - zaznaczył premier Morawiecki.

Nowe obostrzenia obowiązujące od 27 marca

Handel

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną zamknięte.

Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:

1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,

1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny

Od 27 marca w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.



Salony fryzjerskie i kosmetyczne



Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.



Żłobki i przedszkola tylko dla medyków



Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.



Sport – tylko zawodowy



Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

Wielkanoc a obostrzenia

Zbliża się Wielkanoc - już dziś chcę zaapelować, żebyśmy spędzili ją w wąskim gronie najbliższej rodziny. To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję i radość - powiedział premier na konferencji.

Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – także podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę - widnieje na stronie gov.pl.

Premier: Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia

- Polska dziś znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. Napór trzeciej fali jest bardzo silny, dzisiaj mamy zarejestrowany najwyższy wzrost zakażeń, ponad 34 tys. Mamy zajętych 75 proc. łóżek i 75 proc. łóżek respiratorowych - powiedział podczas czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

- Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli leczyć pacjentów we właściwy sposób. Zrobimy wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza. To nie sprzęt jest wąskim gardłem, ale dostępność lekarzy, pielęgniarek, służb medycznych. Dobra wiadomość to fakt, że w wyniku zaszczepienia większości służby zdrowia nie dochodzi do ciężkich przypadków i bardzo rzadko dochodzi do zakażeń - dodał.

Pozostałe obostrzenia nadal obowiązujące na terenie całego kraju

Utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.

Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.

Targi, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie online.

Zamknięte hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych)

Edukacja: nauka zdalna dla klas I-III szkół podstawowych

Teatry, muzea, galerie sztuki zamknięte (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online); nie działają także kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

Baseny pozostają zamknięte (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

Zamknięte sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie kluby fitness i siłownie, obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

BPL/PAP