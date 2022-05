Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia podał datę zniesienia stanu epidemii

fot. Dziurek / / Shutterstock

Od 16 maja stan epidemii będzie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego – poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 r.

"To nie jest żadne zniesienie epidemii, tylko – mówiąc symbolicznie – przełączenie czerwonego światła w sygnalizatorze, które się świeciło od dwóch lat, na światło pomarańczowe, które pokazuje, że jest ryzyko, jest zagrożenie, ale sytuacja zmierza w dobrym kierunku" – powiedział szef MZ.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

"Sytuacja, z którą będziemy mieli do czynienia – mówię tu o stanie zagrożenia epidemicznego – z jednej strony pozwala utrzymać pewnego rodzaju gotowość legislacyjną do wprowadzania różnych rozwiązań, z którymi mieliśmy do czynienia podczas stanu epidemicznego, ale jednocześnie wysyłamy bardzo ważny sygnał, który mówi, że sytuacja i nasza ocena ryzyka w tej sytuacji jest zdecydowanie lepsza" – powiedział Niedzielski.

"Ale cały czas będziemy uczulali i będziemy mówili o tym, że to jest takie symboliczne pomarańczowe światło, które mówi o tym, że możemy mieć do czynienia z odwróceniem tendencji. I będę zawsze powtarzał, że prawdziwym testem, w jakim miejscu jesteśmy z epidemią, będzie wrzesień, kiedy spodziewać się można w wyniku powrotu do szkół, do pracy, zwiększonej transmisji i też pewnej sezonowości, którą do tej pory obserwowaliśmy" – zaznaczył minister zdrowia.

"Dlatego ten stan zagrożenia będziemy co najmniej do tego okresu wrześniowego utrzymywać" – zapowiedział Niedzielski.

Fundusz covidowy będzie nadal istniał

Dopytywany był przez dziennikarzy, czy ta decyzja oznacza koniec funduszu covidowego.

"Fundusz covidowy absolutnie nie jest zamknięty. Tam jest część wydatków, które muszą być prowadzone w dalszej perspektywie" - mówił minister. W tym kontekście wskazał na opłaty za zakup szczepień.

"Fundusz Covid będzie nadal istniał" - powtórzył Niedzielski.

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Katarzyna Herbut, Danuta Starzyńska-Rosiecka