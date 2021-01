Od 1 lutego sklepy i instytucje kultury będą otwarte, godziny dla seniorów zniesione. Reszta obostrzeń przedłużona

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rząd wydłuża przeważającą większość obostrzeń epidemicznych do 14 lutego, a od 1 lutego otwiera galerie handlowe, muzea, galerie sztuki i znosi godziny dla seniorów - poinformował w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.



Minister ocenił, że sytuacja w Polsce "wydaje się w tej chwili ustabilizowana", ale - jak zaznaczył - należy zwrócić uwagę na dwa ryzyka. Jak wyjaśnił, chodzi o sytuację międzynarodową oraz o nowe mutacje koronawirusa. "Właśnie te dwa ryzyka, to są te elementy, których nie możemy teraz nie uwzględnić przy podejmowaniu decyzji (dot. obostrzeń - PAP)" - mówił Niedzielski.

"Musimy uwzględniać to, co dzieje się w otoczeniu międzynarodowym i zachować pewną rezerwę, jeśli chodzi o optymizm w podejmowaniu decyzji luzujących, ze względu na pojawiające się nowe mutacje (koronawirusa)" - oświadczył Niedzielski. Poinformował, że za dwa tygodnie będą podejmowane kolejne decyzje ws. obostrzeń.

“Rozważamy wszystkie scenariusze łącznie ze scenariuszem uruchamiania w poszczególnych regionach. (...) Nie przekreślamy żadnego ze scenariuszy. Mamy główną wytyczną dotyczącą dziennej liczby zachorowań, staramy się też patrzeć na inne parametry” - powiedział minister.

Zmiany obostrzeń obowiązujące od 1 lutego

Otwarte sklepy w galeriach handlowych i brak godzin dla seniorów

Rząd postanowił odmrozić handel i otworzyć sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego, a także znieść obowiązujące godziny dla seniorów. "Przychylamy się do próśb handlowców i od 1 lutego znosimy godziny dla seniorów" - powiedział Niedzielski. Godziny te obowiązywały między 10 a 12 w dni robocze.

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów: 1 os/10 mkw. – w sklepach do 100 mkw., 1 os/15 mkw. – w sklepach powyżej 100 mkw.

"Z naszych obserwacji wynika, że skutek epidemiczny tego działania nie był wyraźnie zauważalny, widać, że też nauczyliśmy się dbać o to, żeby trzymać dystans w tych sklepach, być w maseczkach (...), więc wydaje się, że przy tych parametrach pandemicznych, o których mówiłem na wstępie, takie rozwiązanie jest możliwe" - powiedział minister.

Jak dodał, rozwiązanie to jest "ostrożnym krokiem". "To jest krok, który ostrożnie wykonujemy, po to, by umożliwić jednak taki stopniowy, bardzo powolny powrót do normalności" - podkreślił szef MZ

Wybrane instytucje kultury otwarte



Otwarte zostaną także instytucje kultury - muzea i galerie, również z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Niedzielski podkreślił, że decyzja o otwarciu handlu, galerii sztuki i muzeów jest oparta na badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. "W obu przypadkach opieramy się na badaniach wykonanych w USA, że handel jest stosunkowo bezpieczny, nie jest na szczycie listy miejsc, w których dokonuje się transmisja koronawirusa. Tak samo jest w przypadku galerii sztuki i muzeów" - podkreślił minister zdrowia.

Reszta obostrzeń przedłużona do 14 lutego

"Decyzja, którą podjęliśmy, sprowadza się w pewnym zakresie do przedłużenia tych zasad bezpieczeństwa, które mamy w tzw. etapie odpowiedzialności. Ten +etap odpowiedzialności+ będzie obowiązywał do 14 lutego, czyli jest to kolejny okres, po którym będziemy podejmowali decyzję co dalej, obserwując oczywiście cały czas nie tylko sytuację w zakresie dziennych zakażeń, ale również sytuację w zakresie zgonów" - powiedział szef MZ na czwartkowej konferencji prasowej.

Niedzielski doprecyzował, że bez zmian pozostają dotychczasowe zasady dotyczące: zgromadzeń publicznych, imprez i spotkań organizowanych w domach, działalności restauracji, hoteli, stoków oraz infrastruktury sportowej, a także zasad przekraczania granic.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące do 14 lutego:

Restauracje i punkty gastronomiczne w centrach i galeriach handlowych pozostają zamknięte. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).

Nieczynne są stoki narciarskie.

Zawieszona jest działalność niektórych placówek kultury, w tym m.in. teatrów czy kin.

Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.

Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.

Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.

Targi, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie online.

Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie. Uczniowie wyższych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się zdalnie.

"Jeżeli w drugim tygodniu lutego będziemy widzieli, że puszczenie klas I-III nie przyczyniło się w znaczący sposób do wzrostu wskaźnika zachorowalności, który wynosił 2 proc. wśród przebadanej populacji nauczycieli, to będzie to dawało przestrzeń do powrotu uczniów do szkół i wtedy będziemy podejmowali odpowiednie decyzje" – powiedział Niedzielski. "Perspektywa wakacji, która wydaje się odległa, raczej nie jest barierą, żeby się nic w tym czasie nie zadziało" – dodał.

"Najbliższa decyzja, która będzie dotyczyła edukacji, też będzie podjęta najwcześniej w kontekście 14 lutego, czyli te dwa kolejne tygodnie będą odbywały się w tym samym reżimie, (który obowiązuje obecnie)" - dodał.

Zmiany dotyczące kwarantanny

Niedzielski, odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas czwartkowej konferencji prasowej, wskazał, że obecnie obowiązuje rozwiązanie polegające na tym, że wszyscy, którzy wracają do Polski transportem zbiorowym, mają obowiązek 10-dniowej kwarantanny.

"W najbliższej zmianie rozporządzenia epidemicznego wprowadzimy możliwość zwolnienia z tej kwarantanny, jeżeli ktoś przed przyjazdem, na 48 godzin przed wejściem do samolotu będzie miał wykonany test" - zapowiedział minister.

"Brytyjska mutacja koronawirusa jest realnym ryzykiem"

Niedzielski podsumował w czwartek na konferencji prasowej, statystyki dotyczące zakażeń koronawirusem "płynące z otoczenia międzynarodowego". Według niego są one złe.

"Trudno jest przypuszczać, że Polska będzie +zieloną wyspą+ na tle zachorowań w innych krajach Europy" - powiedział. Dodał, że trudna sytuacja epidemiczna jest w krajach sąsiedzkich, na Słowacji i w Czechach.

"Nieuwzględnienie tego elementu byłoby nieodpowiedzialne" - ocenił w kontekście obowiązujących rządowych obostrzeń w Polsce.

"Realnym ryzykiem", które jest uwzględniane przez rząd, są mutacje koronawirusa. Niedzielski przyznał, że w Polsce potwierdzono dwa wypadki zakażenia wirusem mutacji brytyjskiej. Druga z osób z tą mutacją wirusa jest nauczycielem i nie podróżowała w ostatnim czasie. To pozwala - według Niedzielskiego - ocenić, że "z całą pewnością" ta mutacja jest obecna w Polsce.

"Ten wirus jest bardziej zakaźny, ma większą łatwość rozprzestrzeniania się i to jest również realne ryzyko, które musimy brać pod uwagę podejmując decyzję co będziemy robili" - powiedział szef MZ.

Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa - m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia.

PAP/BPL