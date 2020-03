Emilewicz w Senacie: Apeluję abyśmy przyjęli tarczę antykryzysową

Apeluję abyśmy przyjęli tarczę antykryzysową, przy świadomości, że jeśli rozwiązania będą wymagały dalszych prac, to my jesteśmy gotowi do nich usiąść - powiedziała w poniedziałek w Senacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Senat w poniedziałek wieczorem przerwał obrady, wznowi je o godz. 23 i przeprowadzi głosowania nad nowelami ustaw, dotyczącymi walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami, stanowiącymi tzw. tarczę antykryzysową.

"Apeluję do Państwa Senatorów, abyśmy te rozwiązania gospodarcze przyjęli, przy pełnej świadomości, że jeśli one nie będą doskonałe, jeśli będą wymagały dalszych prac, to my jesteśmy gotowi jutro usiąść do dalszych prac" - mówiła Emilewicz.

Powiedziała, że ma nadzieję, że tarcza antykryzysowa "będzie efektem współpracy ponad podziałami politycznymi" oraz - jak mówiła - "będziemy mogli jej dobre konsekwencje i dobre skutki wspólnie omawiać jako przypadek historyczny za kilka-, kilkanaście tygodni".

Oceniła, że jeśli "odniesiemy sukces", to nie będzie to sukces "jednego, czy drugiego obozu politycznego", a będzie to "sukces Polski".

Minister zaznaczyła, że w tarczy antykryzysowej znalazły się elementy, których zadaniem jest stabilizacja rynku pracy. Wyjaśniła, że chodzi m.in. o automatyczne przedłużanie badań pracowniczych, orzeczeń o niepełnosprawności czy niezdolności do pracy, których termin upływa w czasie trwania epidemii.

Dodała także, że wizy i pozwolenia na pracę w Polsce dla cudzoziemców, jeśli wygasają w czasie epidemii, zostają w sposób automatyczny przedłużone do jej zakończenia, oraz 60 dni po niej.

Sytuacja jest ekstraordynaryjna

Sytuacja jest ekstraordynaryjna; ustawą, którą proponujemy, staramy się kompleksowo, szeroko podejść do wszystkich: zarówno samozatrudnionych na umowach zlecenie, o dzieło, mikrofirm i większych podmiotów gospodarczych - powiedziała w poniedziałek w Senacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Sytuacja ogromnej niepewności sprawia, że przedłożona (...) ustawa z całą pewnością nie jest arcydziełem pracy legislacyjnej. Mamy pełną świadomość wielu braków. I dziękujemy tutaj również Biuru Legislacyjnemu Senatu, które zwróciło uwagę na wiele tych niedoskonałości, które dzisiaj byliśmy w stanie poprawić" - powiedziała Emilewicz podczas posiedzenia plenarnego Senatu.

Jak mówiła, biorąc pod uwagę rozmiar tej ustawy, ilość aktów prawnych, które ona zmienia, liczba zgłoszonych przez senatorów poprawek "była epizodyczna".

"Tak, zgadzam się, że sytuacja jest ekstraordynaryjna i ustawą, którą proponujemy, staramy się objąć zestawem pomocowym (...) czyli zarówno jeśli chodzi o elementy związane z utrzymaniem płynności, jak i utrzymaniem miejsc pracy, staramy się kompleksowo, szeroko podejść do wszystkich. Zarówno do tych samozatrudnionych na umowach zlecenie, na umowach o dzieło, mikrofirm, jak i tych większych podmiotów gospodarczych. Dla każdego z tych podmiotów w tej ustawie znajduje się oferta" - powiedziała.

Zdaniem Emilewicz z pełnym przekonaniem dzisiaj nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, że w ustawie tej są zawarte wystarczające środki.

"To, co mogę zadeklarować (...) to z całą pewnością nie zabraknie nam determinacji do tego - jeśli taka będzie potrzeba i takie będą wymagania chwili - aby dostarczyć dalsze rozwiązania" - powiedziała. I dodała, że dołożone zostaną wszelkie starania, "aby ta oferta, którą tutaj składamy, była dobrze odebrana przez rynek i aby szybko weszła w życie".

Emilewicz mówiła, że w przypadku mikrofirm, czyli zatrudniających od 1 do 9 pracowników, będą one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne przez 3 miesiące.

"Mikroprzedsiębiorca, który jest zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne, jednocześnie może skorzystać także z postojowego. A zatem obniżyć cześć wymiaru pracy przedsiębiorcy do połowy etatu i skorzystać do tego połowy etatu z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych, który to fundusz wypłaci połowę pensji temu pracownikowi. Cześć z nich może pracować w zmniejszonym wymiarze pracy o 20 proc. i również jego wynagrodzenie w połowie może pokryć Fundusz Świadczeń Gwarantowanych" - tłumaczyła.

Zapewniła, że "każdy z przedsiębiorców może skorzystać z wszystkich rozwiązań, które tutaj proponujemy". "A zatem realnie ten mikroprzedsiębiorca może obniżyć koszty prowadzenia swojej działalności gospodarczej - realnie koszty stałe - o około 80 proc." - powiedziała szefowa MR.

W poniedziałek nad ustawą debatowali senatorowie dwóch komisji: gospodarki narodowej i innowacyjności, a także budżetu i finansów publicznych.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek; mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Głosowania wieczorem

Senat w poniedziałek wieczorem przerwał obrady, wznowi je o godz. 23 i przeprowadzi głosowania nad nowelami ustaw, dotyczącymi walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami, stanowiącymi tzw. tarczę antykryzysową. W przerwie zbiorą się komisje senackie, które rozpatrzą poprawki zgłoszone w trakcie debaty.

Tarcza antykryzysowa składa się z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza szczególne rozwiązania umożliwiające udzielanie pomocy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorcom w związku z epidemią. Zakłada m.in. zwolnienie mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez 3 miesiące.

Nowela wprowadza też zmiany w kodeksie wyborczym, rozszerzające katalog uprawnionych do głosowania korespondencyjnego o osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, a także o te, które najpóźniej w dniu wyborów skończyły 60 lat. Zmienia również ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, dając premierowi prawo do dowolnego odwoływania członków RDS. To właśnie ta ustawa była krytykowana przez opozycję, a senatorowie nie wykluczali zgłoszenia poprawek.

Poza tym w skład tarczy antykryzysowej wchodzą dwie mniej kontrowersyjne ustawy. Jedna z nich to ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Daje m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej możliwość wydawania decyzji nakładających obowiązek dystrybucji środków biobójczych. Umożliwia udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Z kolei nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. PFR będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i pomoc przedsiębiorcom.

W poniedziałek senacka komisja gospodarki narodowej opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową. W formie wniosków mniejszości zostaną złożone przygotowane przez senatora Adama Szejnfelda (KO) poprawki dot. m.in. wykreślenia zmian w Kodeksie wyborczym.

Z kolei senacka komisja budżetu i finansów zarekomendowała wykreślenie z noweli ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 zmian w kodeksie wyborczym i dotyczących Rady Dialogu Społecznego. Obecna na posiedzeniu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz pytana o stanowisko rzędu w tej sprawie opowiedziała, że "możliwość przeprowadzenia wyborów (prezydenckich - PAP) w czasie wynikającym z konstytucji jest dalece trudna do wyobrażenia sobie dzisiaj". Minister zaznaczyła, że poprawka dotycząca Kodeksu wyborczego została zgłoszona przez posłów.(PAP)

autorzy: Karol Kostrzewa, Aneta Oksiuta, Radosław Jankiewicz

