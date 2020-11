Niedzielski: Regiony wybrane do badań przesiewowych to Podkarpacie, Małopolska i Śląsk

Projekt na kwarantannę narodową: wyjścia z domu tylko do pracy, lekarza, po zakupy

Wyjścia z domu tylko do pracy, lekarza, po zakupy, w celach bytowych i religijnych; zakaz działalności fryzjerów i kosmetyczek, kin i siłowni; zgromadzenia i spotkania tylko do pięciu osób - to niektóre z obostrzeń z projektu rozporządzenia dot. ewentualnej kwarantanny narodowej.