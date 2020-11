Koronawirus u norek będzie zwalczany z urzędu

Dyrektor szpitala na Narodowym tłumaczy, dlaczego na Stadionie jest tak mało pacjentów

Jesteśmy gotowi na przyjmowanie pacjentów, tylko szpitale nie zgłaszają do nas problemów, mamy 10 telefonów w ciągu doby - powiedział we wtorek dyrektor szpitala tymczasowego na PGE Narodowym w Warszawie dr Artur Zaczyński. Jak wyjaśnił, w szpitalu obecnie jest ok. 40 pacjentów.