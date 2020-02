Koronawirus rządzi rynkami. Polska giełda coraz niżej

Środa to kolejny dzień potężnego wpływu obaw o rozprzestrzenianie się koronawirusa na sytuację na rynkach. Polska giełda nie jest wolna od globalnych spadków.

Tylko na samym początku środowych notowań WIG20 zdołał utrzymać się nad kreską. Po zaledwie 30 minutach sesji główny indeks GPW runął w dół, zaś po godzinie 10.00 skala spadków wynosiła już ok. 1,8 proc. Póki co wszystko wskazuje, że przed nami kolejny dzień spadków, po tym jak w poniedziałek WIG20 stracił 4,20 proc., a we wtorek 2,76 proc. Obserwowany na indeksie największych polskich spółek poziom 1928 pkt. jest najniższy od grudnia 2016.

W WIG20 na plusie utrzymują się tylko Alior (0,65 proc.) i mBank (0,41 proc.). Wśród taniejących spółek największych przecen doznają Play (-4 proc.), KGHM (-3,57 proc.) i JSW (-3,28 proc.). Na szerszym rynku wciąż błyszczą akcje Mercatora - producent akcesoriów medycznych drożeje dziś o 13 proc. przy piątych najwyższych obrotach na całej GPW.

[Aktualizacja: 13:15 Skala spadków na WIG20 wyhamowała do 1,1 proc. Sytuacja wciąż jest jednak dynamiczna]

Nadziei na zmianę sytuacji na polskiej giełdzie próżno szukać za granicą. Powód? Żaden europejski indeks nie rosły na początku sesji. O 10.00 niemiecki DAX tracił ponad 2 proc., a francuski CAC40 i włoski FTSE MIB ponad 1,5 proc. Wczesnym popołudniem sytuacja nieco się uspokoiła, a spadki wyhamowały do 0,8 proc.

Na spadkowe otwarcie rano wskazywały także notowania kontraktów na amerykańskie indeksy: S&P500 (-0,9 proc.), Nasdaq (-1,1 proc.) czy Dow Jones (-1 proc.). Po południu i w tym wypadku spadki ograniczyły się do 0,1 proc. Przypomnijmy, że już wczoraj Wall Street notowała drugi dzień mocnych koronawirusowych spadków.

Podobnie jak w ostatnich dniach niepokój na rynku akcji przekłada się na wzrost cen złota. Wyrażona w dolarach rynkowa wartość żółtego metalu rośnie dziś o 0,5 proc. do 1646,55 USD. To wciąż wyraźnie mniej niż w trakcie poniedziałkowego szczytu (1691 USD). Do rekordów (6708 USD) zbliża się także cena uncji złota wyrażona w polskich złotych (6500 zł w środę o 13.30).

Michał Żuławiński