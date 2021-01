2 proc. pozytywnych wyników po testach wśród nauczycieli. Możliwa powtórka akcji

fot. JHDT Productions / Shutterstock

Testy na SARS-CoV-2 wykonano u blisko 134 tys. nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i pracowników szkół; wyniki otrzymało 122 tys. z nich. Pozytywny test na obecność koronawirusa otrzymały 2422 osoby tj. 2 proc. wszystkich, którzy otrzymali wyniki - poinformował PAP resort edukacji i nauki.

"Nie wykluczamy powtórzenia testów przesiewowych nauczycieli"



Nie wykluczamy powtórzenia testów na obecność koronawirusa u wszystkich nauczycieli, którzy wrócili do szkoły – podkreślił w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. To jest decyzja wirusologów i epidemiologów; chciałbym, żeby nauczyciele byli badani często – zaznaczył.

Jak podkreślił, eksperci i epidemiolodzy różnie oceniają tę skalę, ale z jego perspektywy „2400 stwierdzonych zakażeń koronawirusem to jest 2400 zakażonych koronawirusem nauczycieli mniej w szkołach dzisiaj”.

„W tym sensie ta akcja miała bardzo duży sens i przyniosła powodzenie. Gdyby tych 2400 nauczycieli poszło dzisiaj do szkoły – a przypominam, są to ludzie, którzy nie mieli objawów przecież – byliby transmiterami koronawirusa i zarażaliby środowisko w szkole”- zwrócił uwagę minister.

Czarnek zaznaczył, że taka akcja ma ograniczony poziom skuteczności, bo do pełnej skuteczności potrzeba, by badać codziennie, rano i wieczorem, co nie jest możliwe.

Pytany, czy wskazane byłyby takie badania co jakiś czas odparł: „Pamiętajmy po pierwsze, że każdy z nas ma dostęp do badań na obecność koronawirusa, jeśli tylko poczuje objawy. Natomiast my nie wykluczamy absolutnie, i to potwierdza również pan prof. (Andrzej) Horban, szef rady medycznej przy panu premierze, że w perspektywie krótkiego okresu będzie powtórka tych badań na obecność koronawirusa u wszystkich nauczycieli, który wrócili do szkoły po to, żeby znów zbadać, jaka jest sytuacja”.

„To jest decyzja wirusologów i epidemiologów. Ja bym chciał, żeby nauczyciele byli badani często, jeśli tylko będą chcieli być poddawani tym badaniom, a widać, że akcja się cieszyła bardzo dużym powodzeniem” – powiedział Czarnek. „Pewnie będzie powtarzana” – dodał.

Badania przesiewowe na obecność wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzono od 11 do 15 stycznia. Wzięli w nich udział nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych. Mogli się na nie zgłosić również pracownicy szkoły, tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły.(PAP)

Badania były dobrowolne i bezpłatne. Były wykonywane testem PCR (na obecność genów wirusa).

"Z danych przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że w trakcie pięciu dni akcji badań przesiewowych nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół wymazy pobrano od blisko 134 tys. osób. Wyniki otrzymało ponad 122 tys. z nich. Pozytywny test na obecność koronawirusa otrzymały 2422 osoby - tj. 2 proc. wszystkich wyników badań" - poinformowała PAP w niedzielę rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska.

Najchętniej badaniu poddawali się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w województwach: pomorskim (88 proc.), warmińsko-mazurskim (86 proc.) i podkarpackim (85 proc.).

Badania przesiewowe poprzedziły powrót uczniów klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych do nauki stacjonarnej w szkołach. Najmłodsi uczniowie wrócą do szkół w poniedziałek.

Informacje o zapotrzebowaniu na testy zbierano za pośrednictwem kuratoriów oświaty i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbierały listy imienne i oświadczenia od każdego zainteresowanego badaniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na badanie. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zgłosił się do badania otrzymał odpowiednie skierowanie. Badania można było zrobić w 600 punktach wymazowych na terenie całego kraju, akcję wspomagało 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wynik badania każdy badany miał otrzymać najpóźniej w niedzielę na Internetowym Koncie Pacjenta. IKP to darmowa aplikacja Ministerstwa Zdrowia, za której pomocą szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu. Aby zobaczyć swój wynik należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podać swój PESEL.

Osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na obecność SARS-Cov-2, muszą poddać się obowiązkowej 10-dniowej izolacji domowej (w przypadku braku objawów) oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ. Konieczne będzie również zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób z kontaktu.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mark/