Koronawirus dotarł na Antarktydę

Od czwartku ponownie najwyższy poziom restrykcji w Irlandii

Irlandia wraca od czwartku do najwyższego, piątego poziomu restrykcji koronawirusowych, które oznaczają lockdown, choć będą wprowadzone pewne modyfikacje - ogłosił we wtorek rząd w Dublinie. Obowiązywać one będą do 12 stycznia.