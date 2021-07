Znowu zmiany. Te kraje wracają do obostrzeń przez wariant delta

fot. Olga Gavrilova, ismel leal pichs, xbrchx, Radu Cadar / / Shutterstock

Nowy wariant delta koronawirusa może pokrzyżować turystom urlopowe plany, także tym z Polski. Część państw - m.in. Chorwacja, Portugalia czy Hiszpania - podjęła decyzję o zaostrzeniu obostrzeń dotyczących wjazdu osób z zagranicy. Obecnie trzeba liczyć się z możliwością wprowadzenia nowych rygorów sanitarnych z dnia na dzień. Przedstawiamy najnowsze zmiany w kilku krajach.



Codzienne wiadomości o dynamicznie rosnącej liczbie zachorowań na nowy wariant delta w różnych krajach na całym świecie spędza sen z powiek osobom, które zaplanowały wakacje za granicą. Z dnia na dzień pojawiają się także informacje o zaostrzeniu rygorów sanitarnych w niektórych państwach. Przypominamy najważniejsze nowe zasady ogłoszone w ostatnich dniach przez kraje chętnie wybierane na wakacyjne wyjazdy Polaków.

Nowe obostrzenia na wakacje w Chorwacji

Chorwacja od 1 lipca niespodziewanie zmieniła zasady wjazdu do kraju dla turystów. Państwowy Sztab Obrony Cywilnej Republiki Chorwacji podjął decyzję, że podróżni będą musieli udowodnić, że są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub okazać negatywny wynik testu na koronawirusa, lub zaświadczenie o przebyciu koronawirusa.

Przedstawicielstwo Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce wyjaśniło, że podróżni wjeżdżający na teren Chorwacji muszą okazać Unijny Certyfikat COVID potwierdzający zaszczepienie przeciwko COVID-19. Jeżeli turyści nie posiadają tzw. paszportu covidowego, muszą wykazać przebycie choroby lub negatywny wynik testu PCR – nie starszy niż 72 godzin lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, wykonanych w laboratorium) – nie starszy niż 48 godzin. Ważność testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania.

Na teren Chorwacji mogą wjechać także osoby, które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja (Sputnik V) – podróżni mogą przekroczyć granicę w okresie pomiędzy 22 a 42 dniem od zaszczepienia. W przypadku szczepionki AstraZeneca okres wynosi pomiędzy 22 a 84 dniem od przyjęcia pierwszej dawki. Z kolei osoby, które okażą zaświadczenia potwierdzające przejście COVID-19 oraz są zaszczepione jedna dawką szczepionki w ciągu sześciu miesięcy od początku choroby, a szczepienie odbyło się na mniej niż 210 dni przed przekroczeniem granicy, również mogą wjechać na teren Chorwacji. Natomiast podróżni, którzy przechorowali koronawirusa w ciągu ostatnich 6 miesięcy mogą wjechać do kraju pod warunkiem okazania potwierdzenia od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnego wyniku testu PCR, lub antygenowego (testy wykonane maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy).

Dzieci poniżej 12. roku życia mogą wjechać na teren Chorwacji z dorosłym opiekunem bez konieczności wykonywania testu. Warunkiem jest, że osoba sprawująca opiekę spełnia kryteria przekraczania granicy – tj. posiada Unijny Certyfikat COVID, jest zaszczepiona, posiada negatywny wynik na obecność COVID-19 lub jest ozdrowieńcem.

Pozostali podróżni, którzy nie spełniają określonych warunków, zostaną automatycznie skierowani na kwarantannę przez policję graniczą. Izolacja może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego na terenie Chorwacji. Turyści, którzy nie wykonają testu, muszą odbyć 10-dniową kwarantannę.

Obostrzenia w Hiszpanii - lato 2021

Tutaj ważna uwaga m.in. dla Polaków mieszkających na Wyspach. Turyści z Wielkiej Brytanii planujący wakacje w Hiszpanii muszą liczyć się z nowymi restrykcjami sanitarnymi. Od czwartku (1 lipca) wśród podróżujących ze Zjednoczonego Królestwa zwolnione z obowiązkowej kwarantanny będą tylko te osoby, które przedstawią negatywny wynik testu PCR (wykonany na 48 godzin przed wylotem) lub dokument potwierdzający zakończenie szczepień.

Decyzję o zaostrzeniu obostrzeń przy przekraczaniu hiszpańskiej granicy przez turystów z Wielkiej Brytanii podjął Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, w poniedziałek (28 czerwca). Wskazał on, że powodem zmiany zasad wjazdu do kraju jest zwiększająca się liczba osób zakażonych nowym wariantem delta.

Portugalia walczy z deltą. Nowe obostrzenia

Portugalia walczy z gwałtownie rosnącą liczbą zakażeń na COVID-19. Tamtejszy rząd wprowadził m.in. ograniczenie godzin pracy placówek handlu i usług oraz zredukował liczbę osób przy stolikach w restauracjach w 28 powiatach w kraju. Należy do nich m.in. stolica Lizbona, popularne miejscowości turystyczne: Sintra, Setubal czy Braga oraz miejsca słynące z wypoczynkowych kurortów nadmorskich: esimbra, Albufeira oraz Cascais.

Z kolei osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii do Portugalii muszą liczyć się z nowymi wymogami, podobnie jak w przypadku Hiszpanii. Turyści muszą wykazać, że są w pełni zaszczepieni, a drugą dawkę przyjęli co najmniej 14 dni przed wyjazdem. Brytyjczycy zobligowani są do przedstawienia negatywnego testu PCR na obecność COVID-19, który został wykonany w ciągu 72 godzin od wylotu.

Słowacja też zaostrza restrykcje

Restrykcje sanitarne zaostrzył także rząd Słowacji. Od 9 lipca (środy) podczas wjazdu do kraju nie wystarczy już tylko posiadanie negatywnego testu na COVID-19. Niezaszczepione osoby zostaną skierowane na kwarantannę. Dodatkowo podróżni muszą także liczyć się z bardziej szczegółowymi kontrolami granicznymi.

Wszystkie niezaszczepione osoby, które będą przekraczać słowacką granicę, są zobligowane do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Po piątym dniu izolacji można wykonać test na obecność COVID-19, którego negatywny wynik ją skróci.

Obostrzenia na wakacje w Irlandii

Z kolei osoby podróżujące do Irlandii nie spożyją posiłków wewnątrz restauracji. We wtorek (29 czerwca) Micheal Martin, premier Irlandii, zapowiedział, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi niektóre ograniczenia odnośnie restrykcji sanitarnych nie zostaną jeszcze zniesione.

Dodatkowo tamtejsze władze chce wprowadzić system weryfikacji szczepień lub odporności klientów na COVID-19. Według medialnych doniesień naukowcy zajmujący się doradzaniem rządowi wskazują, że spożywanie posiłków wewnątrz budynków restauracji czy barów powinno być ograniczone do ozdrowieńców lub osób w pełni zaszczepionych.

Obostrzenia w Izraelu

Na dynamicznie rozprzestrzeniający się wariant delta koronawirusa reaguje także Izrael. Rząd zdecydował o przesunięciu terminu otwarcia granic dla turystów zagranicznych. Według planów kraj miał zacząć przyjmować podróżnych już w lipcu.

Na początku czerwca tego roku Izrael zniósł niemal wszystkie obostrzenia i przygotowywał się do otwarcia granic dla podróżnych z innych państw. Obecnie sytuacja w kraju gwałtownie się pogorszyła, czego skutkiem jest przeniesienie terminu przyjmowania turystów na sierpień.

Obostrzenia na wakacje w Szkocji

Na rosnącą liczbę zakażeń nowym wariantem delta Szwecja reaguje przedłużeniem obowiązywania dotychczasowych obostrzeń. Rygor sanitarny miał być złagodzony w poniedziałek (28 czerwca), jednak aktualnie obowiązujące przepisy zostaną utrzymane o trzy tygodnie dłużej, czyli do 19 lipca, wynika ze słów Nicoli Sturgeon, szefowej szkockiego rządu.

Niemcy - będą nowe obostrzenia?

W Niemczech trwa natomiast dyskusja wśród rządzących w sprawie zaostrzenia kontroli turystów na wjeździe do państwa. Wśród osób wskazujących na konieczność zmierzenia się z nowym problemem, jakim jest wariant delta koronawirusa, jest burmistrz Berlina Michael Mueller.