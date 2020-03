Koronawirus a sytuacja na GPW i światowych giełdach [17 marca 2020]

Wtorek na rynkach finansowych rozpoczął się od wzrostów cen akcji. Do powrotu sprzed stanu załamania wciąż jeszcze bardzo daleko.

Sytuacja na światowych rynkach finansowych można nazwać już krachem. Główne indeksy straciły po kilkadziesiąt procent i zakończyły wieloletnią globalną hossę. W Bankier.pl relacjonujemy wydarzenia na rynkach dzień po dniu.



Po poniedziałkowym załamaniu we wtorek światowe giełdy notują odbicie. Do zielonego peletonu przyłączyła się także polska giełda. Po 10 minutach notowań WIG20 zyskuje 6 proc. i rośnie do ponad 1400 pkt.

Przypomnijmy, że wczorajsza sesja zamknęła się spadkiem „zaledwie” o -1,79 proc., choć w trakcie sesji główny indeks nurkował na tyle mocno, że przełamał minima z kryzysu 2008-2009 r. (poniżej 1250 pkt.).

O poranku drożały akcje wszystkich spółek z WIG20. Najmocniej w górę szły natomiast JSW (10,3 proc.), Polsat (9,3 proc.) i CCC (12 proc.). Wczoraj obuwnicza spółka przeceniona została o ponad 20 proc.

Wzrosty widzimy także w indeksach mniejszych spółek: mWIG40 (2,91 proc.) i sWIG80 (1,2 proc.). Również wśród spółek wchodzących w ich skład widać odbicie. Mabion drożeje o 17 proc., Celon Pharma o 10 proc., a PlayWay o 9,5 proc.

Na świecie akcje w górę

Jako pierwsze na wczorajszą kolejną historyczną przecenę na Wall Street zareagowały giełdy azjatyckie. Paniki jednak nie było – spadki w Korei Południowej (-2,5 proc.) czy Chinach (-0,34 proc.) nie korespondują z ostatnimi potężnymi załamaniami rynku. W Japonii natomiast głównemu indeksowi Nikkei udało się nawet wyjść na lekki plus (0,06 proc.).

Na wzrostowe otwarcie wskazują także notowania kontraktów na amerykańskie indeksy – w przypadku S&P, Nasdaq i Dow Jones mowa o zwyżkach o ok. 4 proc.

