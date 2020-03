Wiceminister finansów: Koronawirus może mieć wpływ na deficyt budżetowy

Przy głębszym niż oczekiwano wcześniej spowolnieniu, ewentualny wzrost deficytu byłby naturalnym zjawiskiem - ocenił wiceminister finansów Leszek Skiba. Dodał, że obecnie trudno jest szacować wpływ koronawirusa na polską gospodarkę, bo każdy dzień przynosi nowe informacje, więc panuje duża niepewność.

„Wzrost deficytu w sytuacji głębokiego spowolnienia powinnien być naturalnym, oczekiwanym zjawiskiem, które będzie amortyzowało ten szok zewnętrzny. Powinniśmy oczekiwać tego, że im głębsze będzie spowolnienie w globalnej gospodarce, to będzie to rzutowało na polską koniunkturę w naturalny sposób” – powiedział Skiba podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

„Z tej perspektywy, to co możemy zakładać to to, że najlepszą odpowiedzią na głębokie, nieoczekiwane spowolnienie jest pozwolenie, aby naturalne stabilizatory koniunktury, w tym przypadku polityka fiskalna, zadziałały. To co zazwyczaj pojawia się w takiej dyskusji to fakt, czy pozwalamy na to, aby deficyt – gdy będzie trzeba, gdy będzie to wynikiem naturalnych zachowań – wzrósł” – dodał.

W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w nocy wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa.

"Jeśli zastanawiamy się nad krótkim okresem, czyli nad tym co może się dziać w najbliższych kwartałach, w najbliższym roku, to w MF prowadzone są analizy nad tym, jakie mogą być konsekwencje koronawirusa dla gospodarki globalnej. Warto pamiętać jednak, że dziś tak naprawdę tego nie wiemy. W związku z tym prognoza, którą mamy dziś, może za miesiąc, dwa może być zupełnie inna. Każdy dzień przynosi dodatkowe informacje, mamy do czynienia z dużą niepewnością, co do tego, jaka będzie koniunktura w Chinach i na świecie” - ocenił Skiba. (PAP Biznes)

