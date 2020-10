Polska objęta żółtą strefą. Obowiązek zasłaniania nosa i ust w całym kraju

fot. Ambasada Studio / Shutterstock

Rząd zdecydował, że od 10 października zasady obowiązujące obecnie w strefie żółtej będą obowiązywały w całym kraju - poinformował na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

"Chcemy zastosować podobną strategię, choć w innych okolicznościach, do tej którą stosowaliśmy kilka miesięcy temu. (...) Mija prawie 7 miesięcy od kiedy wdrożyliśmy pierwsze obostrzenia, nakazy, zakazy, zalecenia, które pomogły nam w walce z pierwszą falą. Dziś jesienna druga fala też do nas dotarła, musimy zmierzyć się z nią w sposób zdecydowany, ale jednoczenie korzystając z doświadczeń, których nabraliśmy" - powiedział Morawiecki.

"Podjęliśmy decyzję, że od 10 października wprowadzamy zasady obowiązujące w strefie żółtej na terenie całego kraju. (...) Na ten moment nie widzimy potrzeby pełnej izolacji Polski" - dodał.

Obecnie w strefie żółtej istnieje m. in. obowiązek zakrywania ust i nosa, w lokalu gastronomiczny może przybywać 1 osoba na 4 m kw., a na salach kinowych może przebywać 25 proc. publiczności. (PAP Biznes)

W sobotę poznamy kolejne zasady walki z Covid-19.

❗Od 10.10 zasady strefy żółtej rozszerzone zostaną na cały kraj. pic.twitter.com/FJNUnPyR5L — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 8, 2020

Premier: w najbliższych dniach o kolejne kilka tysięcy zwiększy się liczba łóżek szpitalnych dla pacjentów z Covid-19

W ciągu kilku najbliższych dni o kolejne kilka tysięcy zwiększy się liczba łóżek szpitalnych dostępnych dla pacjentów z Covid-19 - zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Na konferencji prasowej szef rządu zwrócił uwagę na czwartkowy rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem przekraczający 4 tys., czyli - zaznaczył - ok. 30 proc. więcej niż w środę.

"To oznacza, że w przypadku takiej dynamiki podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło mniej więcej co trzy dni. To jest już bardzo duża liczba i chcemy żeby ta liczba była ograniczona, żeby nastąpiło wypłaszczenie tej liczby, czyli chcemy zastosować podobną strategię choć w innych okolicznościach do tej, którą zastosowaliśmy kilka miesięcy temu" - mówił premier.

Morawiecki wskazał, że według ostatnich danych zmarło 76 osób, z tego 68 osób miało "bardzo poważne lub poważne współistniejące choroby".

"Liczba łóżek zajętych przez pacjentów z Covid-19 to 4138, czyli ponad 4 tys. Liczba dzisiaj dostępnych łóżek to ponad 9 tys., 9,5 tys. Przeprowadzamy obecnie działania, które spowodują, że w ciągu najbliższych kilku dni zwiększy się liczba dostępnych łóżek o kolejnych kilka tysięcy" - zapowiedział premier.

Zmiany w strategii walki z epidemią #koronawirus:

➡️ więcej łóżek dla pacjentów z COVID-19,

➡️ sprawniejsza koordynacja przepływu pacjentów,

➡️ większa rola POZ,

➡️ nowe zasady epidemiczne.



❗ Sprawdź: https://t.co/Vseq61u9on pic.twitter.com/ETdJAWcWt5 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 8, 2020

"Już z tych liczb wynika, że mamy łóżek blisko 60 proc., a więc sytuacja cały czas z punktu widzenia dostępności łóżek dla pacjentów jest bezpieczna. Chcemy jednak działać wyprzedzająco, zwiększać tę liczbę dostępnych łóżek we wszystkich miejscach w kraju, niejako uprzedzając negatywny scenariusz" - dodał Morawiecki.

BPL/PAP.