Nowe obostrzenia uderzają w biznes. Rząd pomoże poszkodowanym branżom

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Premier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin oraz minister finansów Tadeusz Kościński przedstawili we wtorek plan wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych ograniczeniami wprowadzonymi w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

W związku z nasileniem się epidemii koronawirusa od soboty, 24 października, cała Polska znalazła się w czerwonej strefie. Ograniczenia objęły m.in.:

lokale gastronomiczne, które przez dwa tygodnie mogą świadczyć tylko usługi na wynos oraz na dowóz,

zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni,

zakazana jest też organizacja imprez okolicznościowych, wesel, konsolacji, komunii, konsolacji i innych uroczystości rodzinnych oraz przyjęć okolicznościowych,

kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca, obowiązuje także zawieszenie działalności,

zakazem objęto również wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne.

- Droga pośrodku jest kluczem do szybkiego odbicia gospodarki. Wirus nie pozostawia nam dużego pola manewru, dlatego wszystkie przedsiębiorstwa, które zostaną dotknięte koronawirusem, chcemy, żeby zostały objęte naszym programem wsparcia - mówił premier na wtorkowej konferencji.

Tarcza branżowa dla poszkodowanych firm

Jak mówił premier, największe obciążenie dla przedsiębiorców w czasie drugiej fali pandemii dotyczy różnego rodzaju obostrzeń w dziedzinie usług m.in. w gastronomii, ale także rozrywki, branży fitness, jak również sprzedawców na targach i bazarach. "Tu także dokonamy pewnych zmian w sprzedaży detalicznej" - dodał Morawiecki.

Firmom poszkodowanym przez wprowadzone obostrzenia będą przysługiwać:

zwolnienie ze składki ZUS

świadczenie postojowe

bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł dla małych i mikrofirm

zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok z jednoczesną rekompensatą tej opłaty dla samorządów

Rząd uruchomi także długoterminowe pożyczki dla firm. - Ponadto dostępne będą również długoterminowe pożyczki i gwarancje dla tych, którzy będą chcieli skorzystać z różnego rodzaju programów inwestycyjnych czy operacyjnych dla przedsiębiorców - dodał premier.

Chcemy zrobić wszystko, także z ogromnym wsparciem ze strony budżetu państwa, żebyście mogli przechowywać wartość stworzoną przez was, wartość waszych przedsiębiorstw, przez te trudne miesiące epidemii - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do przedsiębiorców.

Kto może skorzystać z tarczy branżowej?

Premier zaznaczył, że z pomocy i ulg przewidzianych przez rząd będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w październiku lub listopadzie będzie mniejszy o 40 proc w porównaniu do października i do listopada 2019 roku. "Czyli do czasu, kiedy nie było epidemii i kiedy te wartości można ze sobą we właściwy sposób porównać, czyli październik do października, listopad do listopada" - dodał Morawiecki.

Przedstawione rozwiązania dotyczą listopada, ale jeśli będzie to konieczne, w odpowiednim czasie rząd podejmie decyzję o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców na grudzień i kolejne miesiące.

Wartość rządowego wsparcia to ponad 1,8 mld zł, a według niektórych szacunków może to być ponad 2 mld zł. Dotyczyć będzie ponad 170 tys. firm zatrudniających prawie 400 tys. osób. Dzisiaj widzimy, że musimy znaleźć sposób funkcjonowania branż w sytuacji ograniczenia funkcjonowania biznesu - dodał premier.

Kościński: Rząd ma środki na działania pomocowe

"Obecnie potrzebujemy zmienić naszą strategię i przechodzimy na nowe warunki, zasady, gdzie potrzebna jest chirurgiczna precyzja, gdzie pomoc kierowana jest dokładnie tam, gdzie potrzeba. Zadaniem MF jest zabezpieczenie odpowiednich funduszy dla rządu. (...) Musimy to zrobić bezpiecznie i odpowiedzialnie. Mamy pieniądze na dalsze wspieranie gospodarki i również zwróciliśmy się do Sejmu w sierpniu o nowelizację budżetu na 2020 r. Proponowany deficyt w nowelizacji budżetu na ten rok to 109 mld zł - to pozwoli na zbudowanie odpowiedniej poduszki finansowej" - powiedział Kościński.

"Myślę, że obecna nowelizacja wystarczy. (...) Nie spodziewam się kolejnej nowelizacji (budżetu - PAP) w tym roku" - dodał.

Będą dopłaty do czynszów?

Sprawa dopłat do czynszu lub ich obniżenia nie jest prosta, m.in. ze względu na międzynarodowe zobowiązania prawne; cały czas ją analizujemy i prowadzimy konsultacje - powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin podczas wtorkowej konferencji.

Wicepremier pytany był, czy są przewidziane rozwiązania w postaci dopłat do czynszów, szczególnie dla gastronomii.

Jak powiedział, postulat partycypowania przez budżet państwa w czynszach albo wręcz ustawowego obniżenia czynszów to jeden z najczęściej wysuwanych przez środowiska biznesowe postulatów.

"To nie jest sprawa prosta, nie tylko ze względów finansowych, także ze względu na międzynarodowe zobowiązania prawne. Dlatego tę sprawę przez cały czas analizujemy i jestem w kontakcie ze wszystkimi branżami i jeden z najpilniejszych tematów konsultacji, które odbędą się jeszcze w tym tygodniu, będzie dotyczył właśnie kwestii ewentualnych ułatwień, jeżeli chodzi o zapłatę za czynsz" - mówił.

Gowin: Pracujemy nad strategiami wsparcia na najbliższe 6-9 miesięcy

W dialogu z pracodawcami i związkami zawodowymi pracujemy nad strategiami wsparcia dla gospodarki w perspektywie najbliższych sześciu-dziewięciu miesięcy, a także najbliższych kilku lat - powiedział we wtorek na konferencji wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Pracujemy nad strategiami wsparcia dla polskiej gospodarki w perspektywie najbliższych 6-9 miesięcy, a także w perspektywie najbliższych kilku lat" - mówił wicepremier na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim.

Zaznaczył, że opracowanie tych strategii obydwa się w dialogu z przedstawicielami pracodawców i pracowników.

"W najbliższy czwartek spotykam się z Radą Dialogu Społecznego, także tego dnia spotkam się z Radą Przedsiębiorczości" - powiedział. Zaznaczył, że "wraz z pracodawcami, wraz ze związkami zawodowymi będziemy dyskutować nad strategiami rozwojowymi i strategiami przeciwdziałania negatywnym gospodarczym skutkom.

PAP/BPL