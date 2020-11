Rząd przedłuża obowiązywanie obostrzeń

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Gowin i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili plan dalszej walki z koronawirusem i etapy odmrażania gospodarki.



- Przed nami pewien okres, który nazywamy: 100 dni solidarności - na końcu tego okresu jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka. Duża część populacji zaszczepionej pozwoli szybko przerwać łańcuch zakażeń - mówił Morawiecki.

- Od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym - powiedział premier.

- Warunek utrzymania tego reżimu jest jeden: dyscyplina każdego sklepu, galerii, sklepu meblowego. Jeśli będzie inaczej, te sklepy będą zamykane. Te decyzje mogą uratować setki tysięcy miejsc pracy, dlatego je podejmujemy - mówił Morawiecki.

Jak zaznaczył premier, handlowcy z różnych branż podczas spotkań zapewniali, że "będą dbali o to, żeby była odpowiednio mała liczba ludzi, podobnie jak w sklepach spożywczych i drogeriach, żeby można było utrzymać też reżim sanitarny".

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami 13 i 20 grudnia to niedziele handlowe. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii będzie konsultować ze stroną społeczną kwestię dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia - poinformował wicepremier i szef resortu Jarosław Gowin.

"Prowadziłem na ten temat konsultacje ze związkami zawodowymi i mogę poinformować, że dwa z trzech najważniejszych związków, czyli OPZZ i Forum Związków Zawodowych popiera ten postulat. Czekają nas jeszcze konsultacje" - mówił wicepremier. "Co do 6 grudnia, (...) dałbym sobie trochę czasu na rozmowy z partnerami społecznymi" - dodał.

Siłownie, restauracje, kina, teatry i hotele pozostaną zamknięte co najmniej do 27 grudnia. - idziemy za radą naszych epidemiologów i zdecydowaliśmy się je pozostawić zamknięte również w okresie przedświątecznym, do 27 grudnia. Przed świętami poinformujemy te placówki, co dalej. To ważne, by uratować tysiące miejsc pracy, ale też utrzymać w ryzach przyrost zakażeń - zaznaczał szef rządu.

Szkoły pozostaną zamknięte do świąt. Ferie będą trwały w całej Polsce między 4 a 17 stycznia. Podkreślił, że ferie, zwykle rozłożone na różne województwa w różnym czasie po to, by ruch turystyczny w gospodarce był większy, w 2021 roku muszą być skumulowane w jednym czasie, aby ten ruch był jak najmniejszy. "(Po to), by nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać, ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie, żeby siedzieć w domu, by przerwać łańcuch zakażeń, by ta mobilność była jak najmniejsza" - powiedział. Wskazywał, że chodzi o to, by całe rodziny zostały wtedy w domach.

Rząd przedstawił trzy warianty obostrzeń, po które będzie sięgał w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),

(będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12), etapu stabilizacji , czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),

, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej), kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

"Przewidywalność i przejrzystość, to są dwa kryteria, które przyświecały nam przy opracowaniu planu i przedstawienia go dzisiaj. Chodzi o to, żeby nie zaskakiwać, żeby pokazywać dłuższą perspektywę. Chodzi o to, aby plany był przewidywalne, komunikowane i przejrzyste" - wskazywał podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak dodał, dlatego prezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego plan na najbliższe trzy tygodnie zawiera klarowne zasady, które - jak zapowiedział - jeszcze w sobotę zostaną opublikowane w formie projektów rozporządzeń. "Nie tylko w tym zakresie, bo również zaprezentujemy cały pakiet rozporządzeń, który zawiera regulacje dla sytuacji, w której będzie ewentualny powrót do stref czerwonych, do strefy żółtej, a nawet do strefy zielonej" - zaznaczył.

Dodatkowe ograniczenia przemieszczania się podczas Świąt?

Jak dodał szef rządu, "przed nami okres świąt Bożego Narodzenia i to moment, w którym rodziny się spotykają i dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, aby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych, z którymi mieszkamy; żeby nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być restrykcje potem".

"Redukcja kontaktów społecznych w okresie świąt Bożego Narodzenia jest tematem fundamentalnie ważnym dla dalszego przebiegu epidemii. Dlatego pracujemy nad takimi rozwiązaniami prawnymi, które ograniczą możliwości przemieszczania się. Już teraz apeluję, by nie zamawiać żadnych wyjazdów, żadnych atrakcji turystycznych, również w Polsce" - powiedział.

Obostrzenia obowiązujące od 28.11 do 27.12

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym - możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Przemieszczanie się

dystans 1,5 m od innych osób;

ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina - działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa - ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących, albo

30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2

obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.

Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje - zakaz organizacji

Targi i wydarzenia - wyłącznie w formie online

Parki rozrywki - działalność zawieszona

Edukacja - nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Hotele - działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia - wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne - funkcjonowanie w reżimie sanitarnym, min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki - działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe - bez udziału publiczności

Od 28.12 możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

Strefa czerwona - kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.

Przemieszczanie się

dystans 1,5 m od innych osób;

ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.

Wydarzenia kulturalne i kina

25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa - ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących, albo

30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2

obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.

Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje - zakaz organizacji

Targi i wydarzenia - wyłącznie w formie online

Parki rozrywki - działalność zawieszona

Edukacja - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna

Sklepy i galerie handlowe

Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2

Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele - działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia - wyłącznie na wynos i na dowóz

Salony fryzjerskie i kosmetyczne - funkcjonowanie w reżimie sanitarnym, min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki - działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe - dez udziału publiczności

Strefa żółta - kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

Przemieszczanie się - brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina - 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność, przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa - ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących, albo

30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny - ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 7m2

Zgromadzenia i spotkania

W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.

Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Wesela, komunie i konsolacje - ograniczenie liczby gości do max. 50 osób

Targi i wydarzenia - wyłącznie w formie online

Parki rozrywki - ograniczona liczby osób do max. 1 os./7m2

Edukacja - nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe - ograniczona liczby klientów do max. 1 os./7m2

Hotele - działalność bez ograniczeń

Gastronomia - otwarte w g. 6:00 – 21:00

Salony fryzjerskie i kosmetyczne - brak ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2

Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe - 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Strefa zielona - kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

Przemieszczanie się - brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina - 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Komunikacja zbiorowa - ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

100% liczby miejsc siedzących, albo

50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

Kult religijny - ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 4m2

Zgromadzenia i spotkania - w zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób

Wesela, komunie i konsolacje - ograniczenie liczby gości – max. 100 osób

Targi i wydarzenia - ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2

Parki rozrywki - ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2

Edukacja - nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe, hotele, gastronomia, salony fryzjerskie i kosmetyczne - działalność bez ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2

Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe - 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

10 działań antykryzysowych dla firm

Rząd proponuje 10 działań antykryzysowych dla firm dotkniętych drugim lockdownem - podała KPRM w prezentacji. Poniżej lista działań:

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

2. Umorzenie subwencji z tarczy finansowej z PFR

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

3. Wydłużenie programu tarczy finansowej dla dużych firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu

Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP

Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami

Dla kogo: wszystkie branże oraz branże objęte restrykcjami sanitarnymi

5. Dofinansowanie zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy

Dla kogo: wszystkie branże

6. Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

7. Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

9. Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw

Dla kogo: przedsiębiorstwa w restrukturyzacji

10. Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP

Dla kogo: branża transportowa

Rząd szykuje dalszą pomoc

Rząd przygotowuje daleko idącą pomoc dla branż, które są i będą w grudniu objęte ograniczeniami w ramach walki z pandemią - oświadczył wicepremier Gowin.

"Przygotowujemy kolejne, bardzo daleko idące rozwiązania. Negocjujemy je w tej chwili z Komisją Europejską, ponieważ wymagają notyfikacji" - poinformował Gowin na konferencji prasowej wspólnej m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim.

Jak dodał, chodzi o takie rozwiązania, jak wieloletnie kredyty inwestycyjne gwarantowane przez BGK, przy czym rząd stara się o zgodę KE, by raty tych kredytów, przynajmniej w części, były pokrywane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

"Będzie także możliwość pokrywania do 70 proc. kosztów stałych w działalności tych firm, które będą dotknięte obostrzeniami i cały szereg innych, nowych rozwiązań, adresowanych zwłaszcza do tych branż, które wedle wszystkich prognoz najdotkliwiej zostaną dotknięte skutkami epidemii" - stwierdził Gowin. Wicepremier wyjaśnił, że chodzi o takie branże jak: turystyka, hotelarstwo, działalność związana z kulturą czy np. siłownie, kluby fitness.

Wicepremier podkreślił, że rząd dołoży wszelkich starań, aby uratować jak najwięcej miejsc pracy i jak najwięcej firm. Dodał, że "ogromna odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas".

Koronawirus w Polsce

"Jeżeli epidemia przyniesie powyżej 50 przypadków na 100 tys., to włączamy bardzo ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeżeli jednak przekroczy 70-75 przypadków na 100 tys., to będziemy musieli wdrożyć zasady narodowej kwarantanny, bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się i wszelkie zakazy, które umożliwią nam realizację scenariusza i dyscyplinę tego scenariusza, który jest nam w teraz najbardziej potrzebny" - mówił na początku listopada Mateusz Morawiecki.

Narodowa kwarantanna miała zostać wprowadzona, jeśli w okresie 7 dni liczba nowych zakażeń będzie wynosić ok. 27 tys. dziennie - wynikało z zapowiedzi premiera. Kilka dni później liczba wykonywanych testów zaczęła drastycznie spadać, a wraz z nią - liczba identyfikowanych zakażeń. Odsetek pozytywnych testów zaczął przekraczać 40 proc. Dramatycznie wzrosła również liczba zgonów - do ponad 600 dziennie w ostatnich dniach. Liczba zgonów w przeliczeniu na milion mieszkańców należy w ostatnich dniach do najwyższych na świecie.

Morawiecki zaznaczył podczas dzisiejszej konferencji, że każdego dnia zwiększana jest liczba łóżek i dostępnych respiratorów. Jak wskazał, dziś mamy ponad 37 tys. łóżek, z czego ok 40 proc. jest wolnych i czeka na pacjentów. Mamy też - jak dodał - 3 tys. respiratorów i kilkaset z nich "jest bez pacjentów". Pomimo zapewnień rządu o zapasach sprzętu, ze szpitali docierają dramatyczne informacje.

"Dzisiaj wiemy, że wiele naszych przewidywań było błędnych, wiemy, że wiele analiz, wiele prognoz, które prowadziliśmy my, nasi specjaliści, eksperci nie sprawdziły się" - przyznał szef rządu.

Dodał, że we wszystkich krajach europejskich jest dobry nastrój - pokory oczekiwania i walka z koronawirusem. "Dzisiaj musimy wszyscy wymagać od siebie zdecydowanie więcej niż zwykle właśnie dlatego, że sytuacja jest tak trudna, że koronawirus jest siłą natury, której nikt z nas nie może w pełni przewidywać, kontrolować" - powiedział Morawiecki.

Jak mówił, "w tej walce z koronawirusem przegrywamy przynajmniej tak często jak odnosimy jakieś dokonania". Dodał, że bronią przeciw koronawirusowi jest dyscyplina, przestrzeganie zasad sanitarnych i solidarność.

Kiedy szczepionka?

"Przed nami pewien okres, który nazywamy +100 dni solidarności+; to dlatego, że na końcu tego okresu jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka" - powiedział Morawiecki.

Premier pytany był podczas sobotniej konferencji m.in. o to, kiedy Polska otrzyma pierwsze szczepionki i na jakie ilości może liczyć nasz kraj.

"W zeszłym tygodniu spotkałem się z najwyższym kierownictwem firmy Astra Zeneca i Pfizer i zadeklarowaliśmy, że tak szybko, jak te szczepionki zostaną dopuszczone do obrotu w UE przez Europejską Agencję Rejestracji Leków, tak szybko my zamawiamy maksymalną przysługującą Polsce z tytułu wielkości populacji, wielkości liczby ludności liczbę szczepionek" - powiedział Morawiecki.

"W odniesieniu do jednej z tych szczepionek już to zamówienie złożyliśmy (...) - około 16 mln dawek, bo tyle przypadało z dostępnych dla całej UE dawek i maksymalnego poziomu, o jaki mogliśmy zawnioskować" - dodał.

"Będziemy teraz nie tylko przygotowywać wszystkie zamówienia - robimy to natychmiast, jak to jest możliwe, w tym samym dniu - ale również codziennie zajmujemy się procesem dystrybucji szczepionki w momencie, jak ona się pojawi, i przeprowadzeniem procedur szczepienia tych ludzi, którzy oczywiście będą chcieli" - zaznaczył Morawiecki.

Podkreślił również, że zachęca wszystkich do zaszczepienia się, "bo to pomoże nam najszybciej zakończyć walkę z Covid-19".

GOV/PAP/BPL