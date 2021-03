Rząd wprowadza obostrzenia w kolejnym województwie

fot. Grzegorz Banaszak / ZUMA Press

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w województwie pomorskim w reakcji na gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem. W pozostałej części kraju przedłużono dotychczasowe zasady, za wyjątkiem nauczania zdalnego klas I-III na Warmii i Mazurach. Obecnie w skali całej Polski notuje się najwięcej zakażeń od końca listopada.



Od 27 lutego w województwie warmińsko-mazurskim uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócili do nauki zdalnej, zamknięte są galerie handlowe i hotele oraz kina i teatry. Nie można korzystać z basenów, kortów, a zawody i mecze sportowe odbywają się bez udziału publiczności.

Te zasady zostały przedłużone do 20 marca, za wyjątkiem edukacji: od 15 marca wprowadzono nauczanie hybrydowe dla najmłodszych uczniów zamiast nauki zdalnej. "Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie. Dyrektorzy szkół przez najbliższy tydzień podejmą decyzję, w jakim zakresie uczniowie najmłodszych klas powrócą do nauki stacjonarnej" - informuje rząd.

Od 13 marca, czyli przyszłej soboty, do Warmii i Mazur dołączy także województwo pomorskie, gdzie obowiązywać będą takie same zasady.

Na Warmii i Mazurach średnia dzienna liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców wynosi 57,4, na Pomorzu zaś – 44,6. W obu przypadkach szybko rośnie.

Średnia dzienna liczba zachorowań w poszczególnych województwach ⤵️ pic.twitter.com/cHfGTd0qIV — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 5, 2021

W pozostałej części kraju obostrzenia nie uległy zmianie pomimo szybkiego wzrostu zakażeń we wszystkich województwach. Dynamicznie rośnie również liczba hospitalizacji oraz zajętych respiratorów. Według danych MZ, zajętych jest już blisko 2/3 łóżek szpitalnych i respiratorów. "Będziemy co tydzień podejmować decyzję, co będzie działo się dalej" - powiedział minister Niedzielski podczas piątkowej konferencji prasowej.

Od 12 lutego zostały poluzowane wcześniej obowiązujące zasady bezpieczeństwa:

Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte). Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji. Otwarte baseny. Aquaparki nadal będą nieczynne. Stoki otwarte. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu. Siłownie dalej zamknięte. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Nadal obowiązują wcześniejsze obostrzenia:

Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.

Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.

Targi, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie online.

PAP/BPL