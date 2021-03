Lockdown w kolejnych województwach. Rząd wprowadza obostrzenia m.in. w Warszawie

fot. Adam Chełstowski / FORUM

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w województwie mazowieckim i lubuskim w reakcji na gwałtowny wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem.

Od poniedziałku, 15 marca, Mazowieckie i Lubuskie dołączają do grona województw objętych obostrzeniami, które będą trwały do 28 marca.

Swoją działalność muszą zawiesić:

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online); kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

stoki narciarskie kluby fitness i siłownie obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

edukacja: od 15 marca we wszystkich wskazanych województwach lekcje w klasach I-III będą funkcjonować w trybie mieszanym, czyli hybrydowym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

Dotychczas, w związku z regionalnie zwiększoną liczbą zakażeń koronawirusem, podobne restrykcje wprowadzone zostały pod koniec lutego w woj. warmińsko-mazurskim oraz od nadchodzącej soboty w woj. pomorskim.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej dotyczącej sytuacji epidemicznej Niedzielski oświadczył, że w najbliższym czasie czeka nas kontynuacja wzrostów liczby zakażeń koronawirusem. Jak mówił, jeśli chcemy, aby te wzrostu osiągnęły swoje apogeum przed świętami, to - akcentował - musimy stosować podstawowe reguł bezpieczeństwa, takie jak zasłanianie twarzy, zachowywanie dystansu czy wietrzenie pomieszczeń.

"To cały czas są narzędzia, które mogą nam pozwolić zredukować skalę wzrostów. To szalenie ważne i apeluję, żeby już w tej chwili, nie czekając na wprowadzenie regulacji, nie czekając na to od kiedy rozporządzenia zaczną działać, żebyśmy znowu zaczęli stosować regułę czy zasadę +zostań w domu+" - powiedział Niedzielski.

Rzą nie wyklucza ogólnopolskiego lockdownu

"Jeżeli chodzi o system wprowadzania obostrzeń, to prowadzimy dyskusje, czy taka skala zachorowań powinna powodować wprowadzenie ogólnopolskich decyzji czy dopuszcza regionalizację. Na tym etapie podjęliśmy decyzję (...), która opiera się na logice możliwie minimalnego ingerowania obostrzeniami i podejmowania coraz odważniejszych (...) decyzji w dobie rozwijającej się pandemii" - powiedział.

"W tej chwili zdecydowaliśmy się na wprowadzenie obostrzeń w tych dwóch regionach2, ale jest też taka możliwość, że w perspektywie najbliższych tygodni może pojawić się taka sytuacja, że wprowadzane obostrzenia będą miały charakter ogólnopolski" - dodał.

Ponad 25 mln maseczek trafi do województw mazowieckiego i lubuskiego

"Materializuje się czarny scenariusz, jeśli chodzi o tempo rozwoju pandemii. Wynik na poziomie 21 tys. nowych przypadków to przyrost w perspektywie tygodnia o blisko 6 tys. przypadków i to jest dynamika powyżej 30 proc.(…) Obserwujemy przyspieszenie i przyrost dziennych zachorowań" – powiedział szef resortu zdrowia na konferencji prasowej.

Niedzielski poinformował, że "średnia dzienna zachorowań z ostatnich siedmiu dni, przekroczyła poziom 14 tys.". "To jest ponad 27 proc. więcej niż było tydzień temu, wtedy średnia ta wynosiła 11 tys." – podał szef MZ.

"Zderzenie tych liczb pokazuje, że mało, iż mamy do czynienia z bardzo dynamicznym tempem rozwoju pandemii, to jest to trend trwały" – zaznaczył minister. Trend ten - jak wskazał - znajduje przełożenie, na obłożenie szpitalnych łóżek, przeznaczonych dla pacjentów covidowych.

Szef resortu zdrowia poinformował, że do województwa mazowieckiego z puli 25,6 mln maseczek trafi prawie 21,6 mln, z kolei do województwa lubuskiego - 4 mln.

Niedzielski zaznaczył, że podobna decyzja o wyposażeniu w maseczki ochronne została podjęta w ostatnim czasie dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Obostrzenia nadal obowiązujące na terenie całego kraju:

Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.

Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.

Targi, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie online.

PAP/BPL