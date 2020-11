Zamknięte sklepy, nauka zdalna dla wszystkich, ograniczenia w turystyce. Rząd wprowadza kolejne obostrzenia

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę o nowych obostrzeniach, które będą obowiązywały od soboty 7 listopada do co najmniej 29 listopada.



Od 24 października czerwona strefa objęła cały kraj, jednak sytuacja epidemiczna w Polsce nie jest lepsza. Rząd ponownie postanowił zintensyfikować walkę z koronawirusem i zdecydował się na wprowadzenie kolejnych obostrzeń.

Na konferencji prasowej szef rządu podkreślał, że druga fala epidemii może być znacznie groźniejsza i dla Polski, i innych krajów niż przypuszczano wcześniej, a zdaniem ekspertów perspektywy dot. epidemii są nieznane.

"Zdaje się, że listopad będzie jednym z najtrudniejszych miesięcy, najtrudniejszych momentów w czasie pandemii, przed nami zatem arcytrudny czas, pandemia nasila się, więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Dlatego kolejne restrykcje są bardzo potrzebne; chronimy tym samym służbę zdrowia, chronimy też obywateli, chronimy ludzi przed tragicznymi konsekwencjami pandemii" - powiedział.

Nowe obostrzenia obowiązujące od 7 listopada

Edukacja, kultura, sport

nauczanie zdalnie rozszerzone na klasy I-III (opieka w przedszkolach bez zmian)

(opieka w przedszkolach bez zmian) nauczanie zdalne dla pozostałych uczniów przedłużone do końca listopada; nauczyciele otrzymają 500 zł na sprzęt do pracy zdalnej ,

, szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym,

wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,

zawieszona działalność basenów, siłowni, aquaparków,

Życie społeczne

zamknięte placówki kultury - teatry, kina, muzea, galerie, domy kultury ,

, limit osób w kościołach to 1 osoba na 15 mkw. ,

, w godzinach od 8:00 do 16:00 w tygodniu przemieszczanie się osób do 16 r.ż. pod opieką dorosłego,

ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób,

zakaz organizowania spotkań i imprez,

zalecenie ograniczenia przemieszczania się osób 70+,

Gospodarka

obiekty hotelarskie tylko dla gości odbywających podróże służbowe ,

, zmiana liczby osób w sklepach : w mniejszych sklepach do 100 mkw. będzie mogła przebywać 1 os/10 mkw., a w sklepach pow. 100 mkw. pozostaje 1os/15 mkw.,

: w mniejszych sklepach do 100 mkw. będzie mogła przebywać 1 os/10 mkw., a w sklepach pow. 100 mkw. pozostaje 1os/15 mkw., sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem spożywczych, aptek, drogerii czy usług ,

, zawieszenie działalności sanatoriów,

zakaz działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych (jedynie na wynos i dowóz),

w transporcie publicznym zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich.

Całkowity lockdown coraz bliżej

"Jeżeli epidemia przyniesie powyżej 50 przypadków na 100 tys., to włączamy bardzo ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeżeli jednak przekroczy 70-75 przypadków na 100 tys., to będziemy musieli wdrożyć zasady narodowej kwarantanny, bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się i wszelkie zakazy, które umożliwią nam realizację scenariusza i dyscyplinę tego scenariusza, który jest nam w teraz najbardziej potrzebny" - powiedział premier.

Narodowa kwarantanna zostanie zatem wprowadzona, jeśli w okresie 7 dni liczba nowych zakażeń będzie wynosić ok. 27 tys. dziennie - wynika z zapowiedzi premiera. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 tys. przypadków odnotowanych w ciągu doby.

"Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25, ale poniżej 50 przypadków na 100 tys. to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeżeli liczba przypadków będzie powyżej 10, ale poniżej 25 przypadków, jest możliwość powrotu do stref żółtych" - dodał premier.

Morawiecki stwierdził, że w Polsce "wciąż są duże rezerwy sprzętu". "Respiratorów wydanych zostało w ostatnich tylko dwóch tygodniach ponad tysiąc. W przypadku kolejnych tygodni mamy do wydania następny tysiąc respiratorów, a więc sprzęt jest" - zapewnił. "Łóżek na razie jest jeszcze wolnych 30 proc." - dodał premier.

"Nie możemy czekać na to, aż tych łóżek będzie wolnych tylko 3 proc., a respiratorów - tylko 2 proc. Chcemy, żeby ten bufor bezpieczeństwa był większy. Dlatego krok za tą granicą, tylko jeden krok za tą granicą, którą dzisiaj wyznaczamy, za tym hamulcem bezpieczeństwa, który dzisiaj mocno wciskamy, krok za tą granicą jest tylko narodowa kwarantanna, czyli całkowity lockdown i całkowite zamknięcie handlu, usług, również części zakładów po to, żeby powstrzymać najgorsze, czyli pęknięcie w całości służby zdrowia" - powiedział szef rządu.

Tarcza antykryzysowa 2.0, czyli 10 działań antykryzysowych

Chcemy pomóc przedsiębiorcom, bo to oni się znajdą w trudnej sytuacji, po to, żeby znowu, jak wiosną ratować i uratować jak największą liczbę miejsc pracy - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Ocenił, że epidemia jest "fundamentalnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki".

Premier zapowiedział na konferencji prasowej, że rząd będzie starał się zaprezentować nowe propozycje pomocowe dla branż najbardziej dotkniętych pandemią, m.in. turystki, hotelarstwa, siłowni i całego sektora fitness, jak również będzie kontynuował dotychczasowe formy pomocy takie, jak "postojowe, ZUS, pokrywanie części kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej".

"My teraz znowu bombardujemy UE, żeby szybciej wydała zgodę na te zasady" - poinformował premier.

Nowe instrumenty wsparcia są technicznie gotowe do realizacji, w miarę możliwości rząd będzie je wdrażać niemal natychmiast - powiedział. Dodał, że zwolnienia z ZUS czy świadczenia postojowe dla dotkniętych branż będą obowiązywały od 1 listopada.

Rząd proponuje 10 działań antykryzysowych dla firm dotkniętych drugim lockdownem - podała KPRM w prezentacji. Poniżej lista działań:

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

2. Umorzenie subwencji z tarczy finansowej z PFR

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

3. Wydłużenie programu tarczy finansowej dla dużych firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu

Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP

Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami

Dla kogo: wszystkie branże oraz branże objęte restrykcjami sanitarnymi

5. Dofinansowanie zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy

Dla kogo: wszystkie branże

6. Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

7. Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

9. Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw

Dla kogo: przedsiębiorstwa w restrukturyzacji

10. Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP

Dla kogo: branża transportowa

Prezes PFR Paweł Borys określił działania jako tarczę antykryzysową 2.0. W związku z restrykcjami sanitarnymi wdrożona zostanie tarcza antykryzysowa 2.0 - 10 działań celem ochrony miejsc i przedsiębiorstw. Zespół @Grupa_PFR ponownie zrobi wszystko, aby pomóc firmom i pracownikom możliwie bezpiecznie przejść przez kolejną falę pandemii - napisał prezes PFR Paweł Borys na Twitterze.

Premier apeluje o pracę zdalną

Szef rządu podczas środowej konferencji prasowej poprosił przedsiębiorców oraz samorządowców, aby wszystko co jest możliwe do wykonywania w ramach pracy zdalnej, było tak robione.

Morawiecki zwrócił się także do osób, które biorą udział w manifestacjach i protestach. "Bardzo proszę też wszystkich, którzy dzisiaj nadal chcą protestować, proszę bardzo - protestujmy, ale w sieci, w sieci internetowej. Tam wyrażajmy nasze opinie" - mówił.

"Protest w przestrzeni publicznej grozi tym, co naukowcy teraz pokazują, czyli gwałtowną liczbą przyrostu zakażeń" - stwierdził premier. Dodał, że konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa są widoczne w liczbie zakażeń z dwutygodniowym opóźnieniem.

"Drodzy rodacy, chciałbym powiedzieć, że najgorsze mamy za nami, ale niestety, to byłoby jeszcze przedwczesne. Nie wiemy, co nas czeka, ale jest prawdopodobne, choć nie pewne, że po tych nowych zasadach bezpieczeństwa, jeśli będziemy ich rygorystycznie przestrzegać, sytuacja się poprawi" - podsumował premier.

Obostrzenia obowiązujące od 24 października Edukacja, kultura i sport Nauka zdalna w wyższych klasach szkół podstawowych (klasy 4-8), podobnie jak szkoły wyższe i ponadpodstawowe

Młodzież do 16. roku życia od godziny 8 do 16 może wychodzić tylko pod opieką osoby dorosłej ( zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki)

Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

Wydarzenia kulturalne do 25 proc. udziału publiczności

Zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni Gospodarka Zawieszenie działania sanatoriów (z możliwością dokończenia trwających turnusów)

Zamknięcie lokali gastronomicznych, możliwa jedynie opcja na wynos (przez okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia)

W sklepach: 5 osób na kasę w placówkach handlowych do 100 mkw., w sklepach o powierzchni większej niż 100 mkw 1 osoba na 15 mkw.

W transporcie publicznym może być zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich Życie społeczne Zakaz spotkań, zebrań, imprez i zgromadzeń publicznych większej liczbie niż pięć osób; wyjątki to osoby mieszkające razem i cele zawodowe

Ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia z wyłączeniem: wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego, sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

