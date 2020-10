Cmentarze zamknięte na Wszystkich Świętych

Kancelaria Premiera RP

Cmentarze będą zamknięte 31 października, 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny 2 listopada - poinformował Mateusz Morawiecki. - Tradycja jest mniej ważna niż życie - podkreślił premier podczas piątkowej konferencji prasowej. Zamknięcie cmentarzy nie dotyczy uroczystości pogrzebowych i czynności z nimi związanych - podała KPRM.



- Podjęliśmy decyzję, że zarówno dzień poprzedzający Wszystkich Świętych jak i w Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to będę dni, w czasie których cmentarze będą zamknięte. Tak więc sobota, niedziela, poniedziałek, cmentarze będą zamknięte - powiedział premier

- Czekaliśmy z tą decyzją, ponieważ cały czas żyliśmy tą nadzieją, że ta liczba zachorowań będzie przynajmniej chociaż trochę malała, ale ona dzisiaj jest znowu większa niż wczoraj, wczoraj była większa niż przedwczoraj i nie chcemy prowadzić do zwiększenia ryzyka na skutek tego, że na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej, przed cmentarzami gromadzić się będą duże grupy osób. Wielu ze starszych ludzi, którzy by poszli na te cmentarze, mogłoby tam po trzech tygodniach leżeć - wyjaśnił Morawiecki.

Zwrócił się z prośbą o powstrzymanie się od wyjazdów, również wyjazdów poza miasta, ponieważ, jak mówił "cmentarze mają być zamknięte". - To będzie też w naszym rozporządzeniu, a jak pandemia nie będzie się nasilała w drugiej połowie listopada, upewniwszy się, że nie ma dużych skupisk ludzkich będzie można odwiedzić pewnie groby - dodał.

Przeczytaj także Prezydent Warszawy o decyzji o zamknięciu cmentarzy: kpina

- Dzisiaj nasz apel przyjmuje formę alarmu i bardzo mocnej dyspozycji, żeby wszyscy seniorzy, którzy mogą, pozostali w domu przez co najmniej najbliższe 2 tygodnie - rzekł.

Zgodnie z opublikowanym w poprzedni piątek rozporządzeniem osoby powyżej 70. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie w celu:

wykonywania czynności zawodowych lub służbowych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego; sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych

Praca zdalna

Morawiecki poinformował dziś także, że wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą pracować stacjonarnie, muszą pracować zdalnie. Premier zaapelował do pracodawców o wprowadzenie pracy zdalnej, wedle możliwości. "Tam gdzie możecie zostawić pracowników na pracy zdalnej, zostawcie ich na pracy zdalnej, musimy zerwać ten łańcuch zakażeń" – podkreślił premier.

Kolejne obostrzenia w ciągu kilku dni

Kolejne obostrzenia dla firm mogą zostać wprowadzone w ciągu kilku dni, na początku listopada, jeśli przyrost zakażeń koronawirusem będzie następował w trybie bliskim wykładniczego - powiedział w piątek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

“Jeżeli ten przyrost będzie widoczny i bardzo bliski wykładniczego, to będziemy musieli wdrażać kolejne rozwiązania za kilka dni” - powiedział premier pytany o możliwość wprowadzania kolejnych obostrzeń dla firm.

Morawiecki przypomniał, że obecnie rząd wydłuża obowiązujące obostrzenia epidemiczne w cyklu dwutygodniowym. "Podobnie jak wiosną na razie kierujemy się cyklem dwutygodniowym i przedłużamy te obostrzenia, w rozporządzeniach jest to dokładnie określone” - powiedział premier.

Podkreślił jednocześnie że rząd stara się iść “drogą środka”, aby nie wygasić gospodarki. Premier zaznaczył, że odmrażanie zamkniętych obecnie branż nastąpić może najwcześniej pod koniec listopada.

"Grudzień, mam nadzieję przed Świętami, może nawet w końcu listopada, jeśli scenariusz będzie dobry, będziemy odmrażać te niektóre branże, które są dzisiaj zamknięte, a w styczniu może już pojawić się szczepionka" - powiedział premier Morawiecki.

Podkreślił jednocześnie że rząd stara się iść “drogą środka”, aby nie wygasić gospodarki.

Odmrażanie gospodarki

- W listopadzie musimy zostać w domach, obniżyć poziom zachorowań. W grudniu mam nadzieję, że będziemy mogli już odmrażać te niektóre branże, a możliwe, że i pod koniec listopada - mówił premier.

Nauka stacjonarna w klasach I-III i przedszkolach

"Utrzymujemy, że dzieci przedszkolne i dzieci klas I-III szkół podstawowych mogą uczęszczać do szkół, ale uzależniamy to od tego, jaka będzie krzywa zachorowań w najbliższym czasie" - powiedział Morawiecki.

Automatyczna kwarantanna

Chcemy, by współdomownicy osoby, która ma dodatni wynik testu, nie musiały już czekać na telefon z sanepidu i kwarantannę rozpoczynać dopiero po tym telefonie. Przyjmujemy, że ta kwarantanna będzie miała charakter automatyczny - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski podkreślił, że "eskalacja pandemii nadal ma miejsce" i rząd stara się "budować różne warianty". "Patrzymy na to, jak dokładnie przebiegają zachorowania, ale przygotowujemy się też z rozwiązaniami na sytuacje coraz trudniejsze" - poinformował.

Wśród rozwiązań, które chce zaproponować rząd, szef MZ wymienił "przede wszystkim pewne zmiany w zakresie prowadzenia kwarantanny". "Chcemy, żeby domownicy osoby chorej, czyli osoby, która ma dodatni wynik testu, nie musiały już czekać na telefon z sanepidu i kwarantannę rozpoczynać dopiero po tym telefonie. Przyjmujemy, że ta kwarantanna będzie miała charakter automatyczny" - wyjaśnił.

Niedzielski zaapelował do wszystkich osób, które mają współdomownika z dodatnim wynikiem testu, aby zostali w domu na kwarantannie. "Zostaniecie automatycznie wpisani do tej kwarantanny. Oczywiście, zadzwoni do was również pracownik sanepidu, żeby takie formalności załatwić, jak wpisanie do systemu, które jest potem podstawą wypłaty świadczenia, ale nie będzie żadnej decyzji sanepidu. Automatycznie będzie rozpoczęta kwarantanna" - podsumował.

Szczepionka w styczniu

"Wczoraj odbyłem posiedzenie w formie wideokonferencji Rady Europejskiej z premierami, prezydentami wszystkich państw Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała plan szczepień i bardzo prawdopodobne jest pojawienie się szczepionki na COVID-19 już w styczniu dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują - dla ludzi starszych i dla służb medycznych" - przekazał premier podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił, szczepienia będą na zasadzie dobrowolności. "Ale będziemy wszystkich nakłaniać, aby z niej skorzystali" - dodał. "W kolejnych paru miesiącach ma być ten plan szczepień dostępny szerzej" - zapowiedział Morawiecki.

Opieka na poziomie podstawowym u pacjentów skąpo i bezobjawowych

Niedzielski poinformował, że nowością będzie wykorzystanie pulsoksymetrów jako rozwiązania ogólnie funkcjonującego na poziomie podstawowym w opiece nad pacjentami, którzy są skąpo lub bezobjawowi.

- Urządzenie informuje o natlenieniu krwi i w zależności od parametrów, które są wykazywane, będziemy podejmowali reakcję. Każda osoba wskazana przez lekarza POZ, która ma dodatni wynik (na obecność koronawirusa - PAP), jest skąpo lub bezobjawowa, będzie otrzymywać pulsoksymetr. Zapis z niego będzie monitorowany przez specjalne centrum monitoringu, które będzie powołane przez Ministerstwo Zdrowia - oświadczył minister.

Zmiana krajowej definicji przypadku zakażenia koronawirusem, więcej testów

- Testy antygenowe, które są wykonywane dla pacjenta objawowego są taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa jak testy PCR. Do tej pory zawsze mieliśmy do czynienia, że nawet po zastosowaniu testu antygenowego należało i tak wykonać test PCR na potwierdzenie. Teraz już nie tylko PCR ale objawy i test antygenowy będą dowodziły, że osoba jest chora na koronawirus - powiedział minister. - Zmieniamy w ten sposób definicję krajową przypadku - dodał.

- Chcemy na większą skalę wprowadzić testowanie testami antygenowymi. Te zmiany zostaną ujęte w dokumencie nowej strategii, której kolejną wersję przygotujemy w przyszłym tygodniu - zapowiedział. Testy mają być wykonywane m.in. na SOR-ach i w izbach przyjęć.

Szpitale tymczasowe i izolatoria

Podczas konferencji prasowej Niedzielski mówił o działaniach podejmowanych w ramach zapewnienia opieki nad pacjentami z COVID-19. Przypomniał, że oprócz przekształcania szpitali powiatowych i oddziałów internistycznych w covidowe, powstają szpitale tymczasowe. "Premier wydał polecenie budowy szpitali wybranym spółkom Skarbu Państwa" - zaznaczył szef MZ.

Dodał, że rozbudowywana jest też sieć izolatoriów. "Na wczoraj było 4 tys. miejsc w izolatoriach. W tej chwili rozbudowujemy tę infrastrukturę do blisko 10 tys. Rozbudowujemy ją po to, by część pacjentów, którzy są hospitalizowani, a nie wymagają intensywnej opieki, mogła być przesuwana do leczenia w izolatoriach. To nie będą tylko hotele, ale też sanatoria" - wskazał.

Co ze szkołami?

W państwach, w których jest prawie całkowity lockdown, szkoły funkcjonują - powiedział premier Mateusz Morawiecki odpowiadając na pytanie, czy nauka w szkołach podstawowych będzie prowadzona zdalnie w związku z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce.

Premier Morawicki został w piątek na konferencji prasowej zapytany, jaki jest dzienny limit zakażeń, po którego przekroczeniu nauka w szkołach podstawowych będzie prowadzona zdalnie.

"W takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, dzień po dniu, bardzo dokładnie analizujemy kroki, obostrzenia, czy środki zapobiegawcze, które mają zapobiegać transmisji wirusa. Analizujemy, jak one są stosowane i wdrażane w innych krajach UE. Widzimy, że tam, w wielu miejscach, tam gdzie jest prawie całkowity lockdown, szkoły funkcjonują" - odpowiedział premier.

Jednocześnie zapewnił, że rząd podejmując decyzje dotyczące obostrzeń "słucha ekspertów, przygląda się innym krajom i stara się wyciągać najbardziej adekwatne wnioski, przy wsparciu rady ekspertów i doradców medycznych".

Rekordowa liczba zakażeń

W Polsce stwierdzono w ciągu ostatniej doby 21 629 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 202 osób - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 15 444 osoby, u których potwierdzono zakażenie; 1254 są podłączone do respiratorów. W kraju jest 7667 wolnych łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz 523 respiratory – podał resort.

Obostrzenia obowiązujące od 24 października Edukacja, kultura i sport Nauka zdalna w wyższych klasach szkół podstawowych (klasy 4-8), podobnie jak szkoły wyższe i ponadpodstawowe

Młodzież do 16. roku życia od godziny 8 do 16 może wychodzić tylko pod opieką osoby dorosłej ( zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki)

Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

Wydarzenia kulturalne do 25 proc. udziału publiczności

Zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni Gospodarka Zawieszenie działania sanatoriów (z możliwością dokończenia trwających turnusów)

Zamknięcie lokali gastronomicznych, możliwa jedynie opcja na wynos (przez okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia)

W sklepach: 5 osób na kasę w placówkach handlowych do 100 mkw., w sklepach o powierzchni większej niż 100 mkw 1 osoba na 15 mkw.

W transporcie publicznym może być zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich Życie społeczne Zakaz spotkań, zebrań, imprez i zgromadzeń publicznych większej liczbie niż pięć osób; wyjątki to osoby mieszkające razem i cele zawodowe

Ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia z wyłączeniem: wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego, sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

PAP/BPL