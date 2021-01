"Nagraj swój kaszel i uzyskaj wynik testu na Covid-19". Nowe oszustwo na koronawirusa

Przestępcy zachęcają do instalacji aplikacji mobilnej, dzięki której rzekomo na podstawie nagrania kaszlu użytkownik ma otrzymać wynik testu na Covid-19. W rzeczywistości plik z aplikacji zawiera złośliwe oprogramowanie.

– Ostrzegamy przed kolejną próbą podszywania się pod aplikację proteGO Safe z wykorzystaniem fałszywej domeny: hxxps://protego-safe[.]me – bije na alarm Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego KNF.

"Czy myślisz, że masz koronawirusa? Ustal to z 99,9 proc. prawdopodobieństwem za pomocą naszej aplikacji! Po prostu nagraj swój kaszel w aplikacji i uzyskaj wyniki" – informują oszuści i zachęcają do instalacji aplikacji mobilnej. "Domena już została umieszczona na liście zastrzeżonych domen" – czytamy we wpisie na Twitterze Roberta Kosli, dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa.

"Sieć neuronowa w aplikacji analizuje rodzaj kaszlu na podstawie dźwięku - mokry, suchy, gwiżdżący, dzwonienie, szczekanie lub inne. Tak więc na podstawach do postawienia diagnozy i prawdziwego pediatry, tylko służba będzie w stanie wyjaśnić rzadki i nietypowe barwy kaszlu" (zachowano pisownię oryginalną. - przyp. red.) – czytamy w opisie fałszywej aplikacji mobilnej. Po czym poznać, że mamy do czynienie z oszustem? W treści rzucają się w oczy przede wszystkim błędy gramatyczne oraz stylistyczne.

Oszuści bazują na niepewności oraz wykorzystują aktualną sytuację na świecie. Wprawdzie naukowcy z MIT stworzyli algorytm rozpoznający kaszel charakterystyczny dla przebiegu choroby COVID-19 i pracują nad aplikacją to nie jest ona jeszcze dostępna dla przeciętnego użytkownika. Trwają dalsze testy.

Researchers have found that asymptomatic Covid-19 patients may have distinctive coughs. Indecipherable to the human ear, the differences can be picked up by artificial intelligence. Cellphone-recorded coughs could provide a convenient screening tool. https://t.co/OyHqC2KqNk pic.twitter.com/0kYdEIXQkd