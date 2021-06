Europa znosi kolejne restrykcje. Jaka sytuacja w Hiszpanii, Grecji, Niemczech, Francji...

fot. Marek Szandurski / / Shutterstock

Od niedzieli, 20 czerwca, we Francji przestanie obowiązywać godzina policyjna. Od poniedziałku zostanie ona również zniesiona w regionach Włoch, w których nie stało się to już wcześniej. We Francji, Niemczech, Hiszpanii łagodzone są również przepisy dotyczące noszenia maseczek.

We Francji od niedzieli zostanie zniesiona obowiązująca od godz. 23 do 6 rano godzina policyjna. Od czwartku maseczki w otwartej przestrzeni publicznej trzeba nosić tylko w najbardziej zatłoczonych miejscach, takich jak stadiony czy kolejki. Usta i nos nadal trzeba zakrywać w zamkniętej przestrzeni publicznej, np. w sklepach czy pojazdach transportu zbiorowego. W czwartek po blisko ośmiu miesiącach zamknięcia otwarto dla zwiedzających podparyski Disneyland. Już wcześniej po długiej przerwie turystów przyjął Parc Asterix i Futuroscope.

W środę 9 czerwca ponownie otwarto we Francji wnętrza lokali gastronomicznych, w których przebywać może 50 proc. normalnej liczby klientów, a przy stolikach może siedzieć najwyżej sześć osób. Ogródki gastronomiczne mogą być w całości wypełnione. Zwiększono też limit widzów w kinach, teatrach czy muzeach. Od 9 czerwca pracownicy sektora publicznego pracują dwa dni w tygodniu stacjonarnie, a trzy dni zdalnie. Minister zdrowia Olivier Veran zapowiedział w czwartek, że w lipcu zostaną otwarte dyskoteki i kluby nocne.

We Włoszech od poniedziałku 14 czerwca większość regionów, zamieszkanych przez ponad 40 mln osób, w tym Lacjum, Lombardia i Piemont, leży w białej strefie minimalnych restrykcji. Nadal obowiązuje tam jedynie zakaz zgromadzeń oraz wymóg noszenia maseczek, także na zewnątrz, który najprawdopodobniej zostanie zniesiony w połowie lipca. Już wcześniej zniesiono tam obowiązywanie godziny policyjnej. W pozostałych regionach, opisywanych jako strefa żółta, w tym Kampanii, Toskanii i na Sycylii godzina policyjna przestanie obowiązywać w poniedziałek, do tego czasu będzie utrzymywana od północy do 5 rano.

W Niemczech po 30 czerwca nie będzie przedłużony obowiązek pracy zdalnej - ogłosił w środę szef Urzędu Kanclerskiego Helge Braun. Poszczególne kraje związkowe luzują także zasady dotyczące zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych. Od przyszłego tygodnia maseczki nie będzie trzeba zakładać na ulicach Berlina, chyba że nie będzie możliwe utrzymanie odległości od innych osób. Zasady dotyczące działania lokali gastronomicznych są również ustalane przez władze landów. Działają ogródki gastronomiczne, w niektórych miastach mogą w nich zasiąść tylko klienci z negatywnym wynikiem testu lub zaświadczeniem o szczepieniu.

W Austrii ogłoszono otwarcie od 1 lipca pozostających w większości zamkniętych od marca 2020 r. dyskotek. Z końcem czerwca mają także zostać zniesione limity liczby uczestników wydarzeń kulturalnych, a także obowiązek zamykania lokali gastronomicznych do godz. 22. Restauracje, hotele i placówki kultury pozostają otwarte dla osób posiadających świadectwo szczepienia lub wyzdrowienia po przejściu Covid-19 albo negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

W Anglii na poniedziałek planowano całkowite zniesienie wszystkich restrykcji epidemicznych. Ten termin został jednak przesunięty o cztery tygodnie. Do tego czasu w Anglii wciąż obowiązywać będzie m.in. limit sześciu osób, które mogą się spotkać w prywatnym domu oraz ograniczenie miejsc na widowniach kinowych i teatralnych o połowę. Zamknięte pozostaną nocne kluby. W spotkaniach na świeżym powietrzu może uczestniczyć do 30 osób, od poniedziałku ten limit zostanie zniesiony dla wesel. Na terenie całego Zjednoczonego Królestwa generalnie działają lokale gastronomiczne, hotele, placówki kultury, miejsca rozrywki i obiekty sportowe. Szczegółowe zasady i ograniczenia sanitarne mogą się jednak różnić w zależności od części kraju.

W Hiszpanii od soboty 26 czerwca nie będzie już trzeba nosić maseczek w otwartej przestrzeni publicznej.

W Belgii od 9 czerwca restauracje i bary ponownie przyjmują klientów wewnątrz lokali. Już wcześniej czynne były ogródki gastronomiczne. Zezwolono także na prywatne wizyty w domach, w których mogą brać udział maksymalnie cztery osoby. Znów działają zamknięte do tego czasu kina, teatry i siłownie, ale z ograniczeniami.

W Portugalii przez weekend obowiązuje zakaz wjazdu i wyjazdu ze stołecznego regionu Lizbony. Jak poinformowały władze jest to odpowiedź na drastyczny wzrost zachorowań na Covid-19 w portugalskiej stolicy. Władze przedłużyły też obowiązek noszenia maseczek w otwartej przestrzeni publicznej co najmniej do połowy września.

W Grecji już w połowie maja oficjalnie otwarto sezon turystyczny. Czynne są sklepy, restauracje, bary, hotele, muzea i plaże.(PAP)

