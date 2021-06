Luzowanie obostrzeń w czerwcu. Rząd przedstawił harmonogram odmrażania gospodarki

fot. Adam Guz / / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił harmonogram luzowania obostrzeń na czerwiec. W przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany plan szerszego luzowania na wakacje.

Podczas środowej konferencji szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podsumowywał sytuację epidemiczną w Polsce. "Pierwszy wniosek, to jest oczywiście taki, że sytuacja się zdecydowanie poprawia, a drugi wniosek, że to systematyczne luzowanie, z jakim mamy do czynienia od ponad półtora miesiąca, nie wywołuje negatywnych skutków w postaci przyśpieszania pandemicznego - cały czas mamy do czynienia ze spadkiem i to ze spadkiem, który ma wysoką dynamikę" - przekazał.

"W okresie od 6 czerwca do 25 czerwca będą przedłużone w tej chwili obowiązujące reguły i reżim sanitarny. Dodatkowo zdecydowaliśmy się na takie zmiany może nie o fundamentalnym charakterze, które korygują to, co do tej pory regulowało zasady sanitarne" - powiedział Niedzielski.

Od 6 czerwca:

przywrócona zostanie możliwość organizowania targów, wystaw i konferencji (limit jednej osoby na 15 m2);

(limit jednej osoby na 15 m2); otwarte zostaną sale zabaw dla dzieci (limit jednej osoby na 15 m2);

(limit jednej osoby na 15 m2); zwiększenie limitu osób na imprezach (m.in. weselach) i zgromadzeniach do 150 osób (do tej pory 50 osób);

do 150 osób (do tej pory 50 osób); zwiększenie limitu osób w transporcie zbiorowym (75% obłożenia danego środka transportu) z obowiązkiem zakrywania ust i nosa.

Do limitu osób nie będą wliczane osoby zaszczepione. Będą one musiały okazać dowód szczepienia.

"Oczywiście to zawsze jest odpowiedzialnością osoby, która deklaruje, że jest zaszczepiona. To po jej stronie jest możliwość czy konieczność udowodnienia, że jest zaszczepiona albo ma po prostu certyfikat (unijny certyfikat Covid-19 UCC - PAP)" - stwierdził Niedzielski.

Doprecyzował, że obecnie takim dowodem posiadania certyfikatu UCC jest wydruk pobrany z Internetowego Konta Pacjenta, jednak po 10 czerwca będzie dostępna aplikacja mobilna, która pozwala na potwierdzenie posiadania certyfikatu.

"Po 10 czerwca będzie można korzystać z takiej specjalnej aplikacji. Ona jest możliwa do zainstalowania na każdym telefonie i to umożliwia odczyt" - poinformował minister zdrowia.

Niedzielski wyjaśnił, że to organizator imprezy będzie zobowiązany do sprawdzania, czy dany uczestnik posiada taki certyfikat, a uczestnik - do udowodnienia, że go posiada.

W zależności od sytuacji epidemicznej szczegóły luzowania mogą podlegać korektom - zaznaczył minister.

Bardziej znaczące luzowanie obostrzeń planowane jest na okres od 26 czerwca do 31 sierpnia.

Niedzielski powiedział, że te zasady na wakacje są planami, które w zależności od sytuacji epidemicznej będą mogły podlegać również korektom - tak jak w przypadku planu na maj. Wówczas przy wysokich spadkach zachorowań obostrzenia były szybciej luzowane - przypomniał. Zaznaczył, że oczywiście będą one zmieniane w dwie strony - jeśli sytuacja się pogorszy, obostrzenia będą korygowane.

Jak luzowano obostrzenia w maju?

Od 1 maja

Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne



Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu:

limit – max. 50 osób

Sport – uprawianie sportu w krytych obiektach sportowych oraz na basenach:

dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży

max. 50 proc. obłożenia obiektu

Od 4 maja

Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – nauka hybrydowa w klasach 1-3 szkół podstawowych.



Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea:

limit 1 osoby na 15 m2

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Handel – otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe

limit 1 osoby na 15 m2

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Kult religijny – nabożeństwa z limitem osób:

limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach

rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu

Edukacja – szkoły podstawowe:

nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej

ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy

Od 8 maja

Hotele – otwarte dla gości:

max 50 proc. obłożenia obiektu

zamknięte restauracje oraz strefa welness&spa

posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Od 15 maja

Noszenie maseczek na świeżym powietrzu – zniesienie obowiązku - opublikowano rozporządzenie:

jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15 – możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) – otwarte ogródki restauracyjne:

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik

Kultura – otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu:

max 50 proc. obłożenia

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Imprezy okolicznościowe na zewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:

limit do 25 osób

w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej)

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:

nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych

nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich

ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu:

max 25 proc. publiczności

Od 29 maja

Gastronomia wewnętrzna – otwarte restauracje:

max. obłożenie 50 proc. lokalu

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik

Imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:

limit do 50 osób

w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii wewnętrznej)

Kultura – otwarte kina i teatry

max obłożenie 50 proc. placówki

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Sport – uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych i basenach:

obiekty dostępne dla wszystkich

max. obłożenie do 50 proc. (z widownią)

Sport – uprawianie sportu na siłowniach, w klubach fitness, solaria:

limit 1 osoby na 15m2

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:

nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów

ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

GOV/PAP/BPL