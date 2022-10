Koronacja Karola III odbędzie się jednak w maju

SPOILERYNetflix idzie na starcie z brytyjską rodziną królewską

Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnego sezonu hitu Netfliksa "The Crown". Wzbudza on niemałe emocje ze względu na fakt, że pokaże intymny związek zmarłego księcia Filipa z bliską przyjaciółką rodziny królewskiej Penny Knatchbull. To wszystko w cieniu kłótni z księciem Harrym i Meghan Markle o "reality-dokument" o ich miłości.