Korekta się złotu należała

Pod koniec września spekulacyjna pozycja na rynku kontraktów terminowych na złoto niemal wyrównała historyczny rekord. Na wykupionym i mocno „wygrzanym” rynku pojawiła się zdrowa korekta. Potencjał spadkowy zapewne jeszcze się nie wyczerpał.

Wakacyjny rajd cen złota uznaliśmy za jedno z najważniejszych wydarzeń trzeciego kwartału. Panika w bankach centralnych objawiająca się nagłymi cięciami stóp procentowych wyniosła w górę notowania metali szlachetnych. Złoto podrożało z 1280 USD pod koniec maja do 1565 USD/oz. na początku września. W wielu walutach nominalne ceny złota osiągnęły najwyższe wartości w historii. Tak było m.in. w przypadku polskiego złotego, gdzie cena kruszcu przekroczyła 6 000 zł za uncję.

Na początku września dolarowy kurs złota znalazł się na najwyższym poziomie od krachu z marca 2013 roku. Jak to zwykle bywa, mniej doświadczeni inwestorzy właśnie wtedy masowo ruszyli po królewski metal . Od tego czasu cena złota, licząc w USD, obniżyła się o blisko 6% (do 1474,35 USD/oz.). Z punktu widzenia inwestora z Polski przecena wyniosła 4,2%, co wynikało z osłabienia złotego względem dolara.

Pokuszę się o opinię, że to jeszcze nie koniec korekty. A to dlatego, że na rynku zapewne wciąż jest jeszcze wielu spekulacyjnie nastawionych graczy, którzy nie zdążyli zamknąć długich pozycji. Według najnowszych dostępnych danych CFTC (czyli amerykańskiego nadzoru nad rynkami towarowymi) długa spekulacyjna pozycja netto w kontraktach na złoto sięgnęła aż 312 444 kontraktów i była o blisko 30 tysięcy kontraktów.

Co więcej, był to najwyższy odczyt tego wskaźnika od lipca 2016 roku, gdy świat finansów przeraził się wynikami brytyjskiego referendum brexitowego. Najnowszy wynik to także drugi najwyższy odczyt w przeszło 30-letniej historii danych CFTC. Mieliśmy zatem do czynienia ze skrajnie wykupionym rynkiem, na którym „każdy” spekulant zdążył już zająć długą lewarowaną pozycję.

Piszę „mieliśmy”, albowiem te dane opisują stan sprzed tygodnia. Na kolejny raport CFTC poczekamy do piątkowego wieczoru. Zakładam jednak, że przez ostatnie kilka sesji rynek kontraktów na złoto nie zdążył oczyścić się z nawisu spekulacyjnych długich pozycji. Przypomnę tylko, że statystyki pozycji spekulacyjnych są wskaźnikiem kontrarnym, tj. wyraźne przechylenie się szali na „krótką”, bądź „długą” stronę zwykle sygnalizuje punkt przesilenia i zmianę średnioterminowego trendu.

Jeśli tak jest i tym razem, to na rynku złota czeka nas ochłodzenie i przynajmniej kilkutygodniowa spadkowa korekta, a kurs żółtego metalu ma z czego spadać. Patrząc na wykres, wydaje się, że pierwszym przystankiem powinien być poziom 1450 USD/oz. wyznaczany przez lipcowe szczyty i 38,2% zniesienia ostatniej fali wzrostowej. Na tym się jednak może nie skończyć i do końca roku rynek może przetestować barierę 50% zlokalizowaną powyżej 1400 USD/oz.

Rzecz jasna wiele będzie zależało od trendów na parze euro-dolar. Jak na razie kurs EUR/USD systematycznie pogłębia przeszło 2-letnie minima. Mocniejszy dolar tradycyjnie oznacza słabsze złoto (przynajmniej wyceniane w USD). Z drugiej strony w dłuższym terminie wsparciem dla notowań kruszcu pozostają oczekiwania na kolejne obniżki stóp procentowych w Rezerwie Federalnej. Rynek liczy, że Fed ponownie zetnie stopy już w grudniu, a następnie być może jeszcze w marcu bądź kwietniu 2020 roku.

Krzysztof Kolany