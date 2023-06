Koreański "król kryptowalut" skazany. Śmieszna kara za stratę 40 mld dolarów

Koreańczyk Do Kwon doprowadził do upadku stablecoina terraUSD oraz tokenu Luna, co spowodowało straty inwestorów w wysokości 40 mld dolarów. Sąd w Czarnogórze skazał "króla kryptowalut" na... 4 miesiące więzienia.

fot. STEVO VASILJEVIC / / FORUM

O uznaniu Do Kwona za winnego fałszowania dokumentów i skazaniu go na karę zaledwie ... 4 (!) miesięcy pozbawienia wolności poinformowało BBC. Po upadku jego firmy inwestorzy stracili ponad 40 mld dol.

Nakaz aresztowania Do Kwona został wydany przez Koreę Południową we wrześniu 2022 roku, po tym gdy kierowana przez niego firma upadła. Upadek stablecoina terraUSD i powiązanego z nim tokena Luna wstrząsnął rynkami kryptowalut w maju 2022 roku.

Do Kwon uciekł z Singapuru, gdzie znajdowała się główna siedziba jego firmy, i przez Dubaj dotarł do Europy. W marcu został zatrzymany w Czarnogórze. Co ważne, skazanie w tym kraju nie rozwiązuje problemów "króla kryptowalut", ponieważ dalej jest ścigany przez południowokoreański i amerykański wymiar sprawiedliwości. Czarnogóra nie ma umów ekstradycyjnych z USA ani z Koreą Południową.

Wyrok może szokować, ale z drugiej strony nie ma się dziwić. O zmianie władzy w Czarnogórze oraz powiązaniach polityków z twórcą Luny pisaliśmy w artykule: "Kryptowaluty, oskarżenia i wygrane wybory. Czarnogóra zmieniła władzę".

JM