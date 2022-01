Koreański koncern zainwestuje na Dolnym Śląsku. Będzie 240 mln zł w rozbudowę zakładu roztworów elektrolitycznych

fot. Fotokon / / Shutterstock

240 mln zł zainwestuje koreańska firma Enchem w rozbudowę zakładu roztworów elektrolitycznych w gminie Kobierzyce (Dolnośląskie), na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Koreański koncerny zamierza wybudować w gminie Kobierzyce nową fabrykę i instalację do produkcji litu. „Sól litu jest jednym z głównych składników używanych do produkcji elektrolitu do baterii, jak również do samej produkcji baterii do aut elektrycznych. Ze względu na sytuację geopolityczną i trudności w dostępie do surowca na rynkach światowych będziemy produkować ten komponent we własnym zakresie” – powiedział cytowany w środkowym komunikacie Agencji Rozwoju Przemysłu Byung Won Lee, dyrektor generalny Enchem Poland.

Dyrektor podkreślił, że inwestycja w gminie Kobierzyce zabezpieczy ciągłość produkcyjną elektrolitu i co za tym idzie baterii. „Pozwali to na bezprzestojowe dostawy do głównych odbiorców – producentów baterii do aut elektrycznych, m.in. dla LG Energy Solution Wrocław. Będziemy jedynym producentem soli litu w Europie” – podkreślił Byung Won Lee.

Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, podkreślił, że nowa inwestycja koreańskiej firmy będzie realizowana na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, która w tym roku obchodzi 25-lecie działalności. „Przez ten czas firmy zainwestowały tu 15,5 mld zł w budowę, modernizację i wyposażenie zakładów produkcyjnych. Przedsiębiorcy utworzyli i utrzymali ponad 27 tys. miejsc pracy” – wskazał prezes.

Firma Enchem jest setnym inwestorem w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Wartość nowej inwestycji to 240 mln zł.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski

pdo/ drag/