Koreańska umowa zbrojeniowa z Polską zagrożona. Program finansowania w martwym punkcie

Jeśli parlament Korei Płd. nie zajmie się ustawą podnoszącą limit pożyczkowy przed wyborami w kwietniu, warta 30 bln wonów (ok. 90 mld zł) umowa eksportowa z Polską może "zostać zmniejszona albo całkowicie porzucona" – pisze w środę koreański dziennik "The Korean Herald".

fot. Chintung Lee / / Shutterstock

Jak zauważa gazeta, Polska miała zwrócić się do Korei Płd. o kredyt w wysokości ponad 20 bln wonów (ok. 60 mld złotych) na zabezpieczenie drugiego kontraktu obronnego.

Jednak finansowanie, jak i cała umowa, stoi pod znakiem zapytania w związku z osiągnięciem przez bank eksportowo-importowy (Export-Import Bank of Korea, Eximbank) ustawowego limitu pożyczek.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, Eximbank może udzielić kredytobiorcy pożyczki w wysokości do 40 proc. swojego kapitału. W lipcu kapitał banku wynosił 18,4 bln wonów (w tym 15 bln wonów kapitału ustawowego) co pozwala na udzielenie Polsce kredytu do 7,35 bln wonów. Po sfinansowaniu już 6 bln wonów w ramach pierwszej transakcji, instytucji pozostało tylko ok. 1,35 bln wonów na kredyt dla Warszawy.

Zarówno obóz rządzący jak i opozycja zaproponowali podniesienie ustawowego limitu do 30-35 bln wonów, "jednak ze względu na czynniki polityczne poczyniono niewielkie postępy, a projekty ustaw pozostają nierozpatrzone w odpowiednich komisjach stałych, a nawet nie zostały odpowiednio omówione" – wyjaśnia dziennik.

Problem komplikuje zbliżający się koniec kadencji Zgromadzenia Narodowego, jednoizbowego parlamentu Korei Płd. Jesli projekt nowelizacji ustawy nie zostanie przyjęty przed wyborami powszechnymi w kwietniu, zostanie on automatycznie odrzucony.

Nie tylko procedura nowelizacji ustawy będzie musiała rozpocząć się od nowa w 22. kadencji Zgromadzeniu Narodowym, ale w najgorszym przypadku druga umowa eksportowa z Polską może zostać "zmniejszona lub całkowicie porzucona" – zaznacza "KH".

Dziennik podkreśla, cytując źródła branżowe, że "jest mało prawdopodobne", aby polski rząd zdecydował się na rozważaną przez rząd w Seulu pożyczkę konsorcjalną z bankami komercyjnymi, biorąc pod uwagę wyższe stopy procentowe w porównaniu z pożyckzami rządowymi.

Banki nie są w stanie potwierdzić, czy kredyt konsorcjalny jest nadal negocjowany, ani szczegółów jego możliwej realizacji – pisze "KH".

Dodatkowym powodem do niepokoju dla Koreańczyków jest zbliżający się termin realizacji drugiej części umowy zawartej przez Hanwha Aerospace. Firma ogłosiła, że podpisała umowę z Polską Grupą Zbrojeniową na wyprodukowanie dodatkowej broni o wartości 3,4 bln wonów, pod warunkiem że finansowanie zostanie pozyskane do czerwca.

"Jeśli środki finansowe nie nadejdą przed upływem terminu, nie będziemy mieli żadnych pieniędzy, więc eksport będzie niemożliwy" - powiedział przedstawiciel przemysłu obronnego cytowany przez "KH". (PAP)

krp/ adj/