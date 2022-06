Korea Południowa zapowiada "dramatyczne" zwiększenie potencjału obronnego

Premier Japonii zapowiada zbrojenia w związku z wojną w Ukrainie i postawą Chin

Premier Japonii Fumio Kishida zapowiedział w piątek w Singapurze dozbrojenie japońskich sił i wzrost nakładów na armię w związku z wojną na Ukrainie i postawą Chin. "To, co dzieje się na Ukrainie, może wydarzyć się w Azji" - podkreślił, nawiązując do gróźb Pekinu dotyczących Tajwanu.