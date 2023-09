Korea Południowa pomoże Ukrainie. Znamy kwotę pomocy humanitarnej

UKRAINA "ONZ nie do końca rozumie, jaka wojna toczy się w naszym kraju" ONZ nie do końca rozumie, jaki rodzaj wojny toczy się na Ukrainie i do czego może doprowadzić chęć pójścia na ustępstwa wobec Rosji w zamian za kontynuację porozumienia zbożowego - powiedział w sobotę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak w telewizji.