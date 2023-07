Czebole i wangowie: o koreańskiej giełdzie i inwestycjach w Polsce

Polskie i koreańskie władze oraz spółki zacieśniają więzi gospodarcze, inwestują i podpisują kontrakty. Produkcja baterii, budowa fabryk, zakup czołgów - z Polski do Korei i z Korei do Polski płyną miliardy dolarów.

Korea Południowa to jeden z największych pozaeuropejskich inwestorów w naszym kraju. Polska Agencja Inwestycji i Handlu podaje, że w ciągu ostatnich 20 lat Koreańczycy zainwestowali nad Wisłą 6,4 mld euro w ramach 64 przedsięwzięć, które miały stworzyć blisko 29 000 nowych miejsc pracy. Aktualnie w Polsce działa prawie 600 przedsiębiorstw z koreańskim kapitałem, z czego ponad 100 stanowią fabryki.

Współpraca gospodarcza prawdopodobnie będzie nadal rozwijać się w szybkim tempie. W połowie lipca do Polski przyleciał prezydent Korei Południowej a razem z nim reprezentanci 89 koreańskich firm. Podczas polsko-koreańskiego forum gospodarczego miało dojść do podpisania ponad 30 porozumień związanych z branżą kosmiczną, elektromobilnością, energetyką (w tym nuklearną i odnawialną), zaawansowanymi technologiami, dekarbonizacją przemysłu, projektami infrastrukturalnymi oraz odbudową Ukrainy.

W sytuacji, gdy koreańskie spółki stają się coraz silniej obecne nad Wisłą warto przyjrzeć się ich rodzimemu rynkowi kapitałowemu. Giełda w Busan planuje w tym roku usunąć główną przeszkodę dla inwestorów z zagranicy. Z tej okazji postanowiliśmy napisać kilka słów na jej temat.

Izolacjonizm i otwarcie

Historycznie, podobnie jak miało to miejsce w Japonii, Koreańczycy nie wpuszczali Europejczyków do swoich portów, które otwarto na Zachód dopiero w latach 80. XIX wieku. Współczesna Korea Południowa zachowała wiele ze swojego tradycyjnego izolacjonizmu. Przez wiele lat lokalny przemysł (zwłaszcza motoryzacyjny) wspierano stosując rozmaite cła i embarga, przez co kupowanie zagranicznych produktów było dla mieszkańców kraju nieopłacalne.

Umowa o wolnym handlu (FTA) pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei została podpisana w 2011 r. i zniosła 98% ceł importowych oraz inne bariery stojące na drodze do swobodnej wymiany. Od tego czasu nastąpiła też intensyfikacja wzajemnych relacji gospodarczych.

Inwestorzy indywidualni spoza Korei wciąż mieli jednak utrudniony dostęp do zawierania transakcji na giełdzie w Seulu. Żeby zostać dopuszczonym do handlu koreańskimi akcjami, trzeba zarejestrować się najpierw u lokalnego nadzorcy finansowego, czyli Financial Services Commission (FSC).

Wymóg przestanie obowiązywać w grudniu 2023 roku. Rząd Korei postanowił znieść złożone wymogi rejestracyjne, żeby zwabić na swoją giełdę zagranicznych inwestorów. Dostęp do koreańskiego rynku akcji stanie się faktycznie znacznie prostszy, ale na pytanie czy warto, każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

Czebole, blue chipy i dywidendowi wangowie

Siedziba Korean Stock Exchange (KRX) znajduje się w Busan, największym mieście portowym Korei Południowej, do którego rozważano kiedyś także przeniesienie stolicy kraju z uwagi na bliską odległość dzielącą Seul od granicy z Koreą Północną. Parkiet wystartował 1956 roku i skupia ponad 2400 spółek, których łączna kapitalizacja rynkowa wynosi około 1,8 bln dol. Dla porównania całkowita kapitalizacja spółek na GPW wynosi ok. 343 mld dol.

Głównym indeksem koreańskiej giełdy jest KOSPI, w którego skład wchodzi 880 komponentów. Na przestrzeni ostatnich 13 lat zyskał niecałe 37%. Indeksy KOSPI 50, KOSPI 100 i KOSPI 200 reprezentują największe spółki z top 50, 100 i 200.

Pierwsze skrzypce na koreańskiej giełdzie odgrywają czebole, założone w czasach, gdy krajem rządziła wojskowa dyktatura. Zgodnie ze słownikową definicją są to konglomeraty kontrolowane przez konkretne rodziny (klany), mające silne powiązania z agencjami rządowymi.

Czebole rozwinęły się dzięki korupcyjnym układom bogatych i wpływowych rodzin z państwem w myśl strategii „najpierw rozwój, później podział”. Przewodziły industrializacji Korei Południowej i w znaczącym stopniu przyczyniły się do jej szybkiego wzrostu ekonomicznego.

Korporacje te skupiają wiele spółek, które działają w rozmaitych branżach i należą do ścisłej czołówki firm notowanych na Korean Stock Exchange. Do największych czeboli należą Hyundai, Daewoo, LG, Samsung, SK, Lotte, Kumho Asian, Ssangyon, Hanjin, Doosan, Hanhwa.

Samsung

Wang to koreańskie określenie władcy, a na tamtejszej giełdzie najwyższym królem (kor. taewang) jest Samsung. Spółka zajmuje na parkiecie w Busan pierwsze miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej oraz zalicza się do grona koreańskich dywidendowych arystokratów. Udziały w zyskach wypłaca swoim inwestorom regularnie od 2004 roku. 23 lipca Samsung wypłacił dywidendę w wysokości 6,72 dol. na akcję.

Rynkiem notowań Samsunga jest Korea Exchange (KRX), ale akcje spółki są dostępne w formie GDR-ów także na giełdach w Londynie i Luksemburgu.

Spółka produkuje w naszym kraju pralki i lodówki. W 2022 roku Samsung ogłosił zwiększenie swojej inwestycji we Wronkach. Plany obejmują budowę klastra przemysłowego AGD, rozbudowę już istniejącej fabryki oraz zwiększenie jej mocy produkcyjnej z 4 mln do 5,2 mln sztuk rocznie.

W kontekście Polski warto wspomnieć, że Samsung nie ogranicza się w naszym kraju do produkcji AGD. Spółka uruchomiła we współpracy z uczelniami 3 inkubatory start-upów zlokalizowane w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku. W Polsce działa również największe na świecie, zaraz po Korei, centrum badań i rozwoju firmy.

Hyundai

Najdłużej wypłacającą dywidendy spółką na giełdzie w Busan jest Hyundai Motor Company, który robi to od 1998 roku. W tym roku do inwestorów ma trafić 1,17 dol. na akcję. Hyundai to jeden z największych producentów samochód na świecie oraz jeden z największych południowokoreańskich czeboli. Aktualnie jest to także siódma największa spółka giełdowa z Korei Południowej.

Obok biznesu związanego z samochodami, Hyundai działa też m.in. w przemyśle zbrojeniowym i branży budowlanej. Firma Hyundai Engineering & Construction realizuje największe koreańskie inwestycje w Polsce. Wśród nich można wymienić budowę kompleksu Olefin III w zakładzie PKN Orlen w Płocku i realizację projektu Polimery Police dla grupy Azoty.

Polski oddział Hyundai Engineering & Construction zawarł strategiczne umowy z Budimexem i Mostostalem Kraków o współpracy na polskim rynku rafineryjnym, petrochemicznym, energetycznym oraz infrastrukturalnym.

Hyundai Rotem Company produkuje z kolei zamówione przez polski rząd czołgi K2, chociaż silniki do pojazdów dostarcza inny południowokoreański konglomerat Doosan.

LG Corporation

LG Corporation, południowokoreański czebol kojarzony w naszym kraju głównie z produkcji elektroniki, wypłaca inwestorom dywidendę od 2003 roku (po raz ostatni w listopadzie 2022 r. 0,55 dol. na akcję). W ramach konglomeratu działają także spółki koncentrujące się na elektromobilności, branży energetycznej, chemicznej i telekomunikacji.

W 2020 roku z LG Chem wydzielono LG Energy Solution, która jest aktualnie drugą spółką pod względem kapitalizacji na giełdzie w Busan. Dostarcza ona baterie dla koncernów samochodowych, a wśród jej klientów znajdują się Tesla, grupa Volkswagen i Ford.

LG Energy Solution skończy w tym roku rozbudowę fabryki w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem. Już teraz jest to największy zakład koreańskiego koncernu, największy zakład produkcyjny w Europie oraz największy na świecie zakład produkujący baterie elektryczne do samochodów.

Podobnie jak w przypadku Samsunga, LG inwestuje w Polsce także w naukę. Spółka współpracuje m.in. z Politechniką Wrocławską i zapowiada otwarcie Laboratorium Elektromobilności oraz wspieranie talentów.

Inwestorzy ruszą do Korei?

Obecnie trudno o dostęp do koreańskiej giełdy i najpopularniejszych spółek. Samsunga nie ma na amerykańskiej giełdzie. Jeśli jest się inwestorem z zagranicy w największe koreańskie koncerny można inwestować tylko za pomocą GDR i ADR. Zmiany, które nadejdą w grudniu, mogą to zmienić.

Po modzie na K-pop i koreańskie seriale oraz filmy być może na Zachód przyjdzie też moda na koreańskie akcje. Może, ponieważ pomimo atrakcyjnych cech, koreański rynek ma swoją specyfikę, gdzie dużą rolę odgrywa państwo oraz położenie na mapie świata.