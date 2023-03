Korea Północna się zbroi. Kim nakazał zwiększenie produkcji materiału do głowic jądrowych

Bloomberg: jedna trzecia wydatków budżetowych Rosji to wydatki ukryte Jedna trzecia wydatków budżetowych Rosji to wydatki ukryte, przeznaczone na finansowanie sił zbrojnych i inwazji na Ukrainę; w ciągu ostatniego roku odnotowano pod tym względem bezprecedensowy wzrost - poinformowała we wtorek agencja Bloomberga, powołując się na dane rosyjskiego resortu finansów.