Korea Północna przeprowadziła kolejny test rakietowy

Puda: Idą lepsze czasy dla rolników

Mówimy o 20-proc. wzroście nakładów na polskie rolnictwo rok do roku. W 2022 r. będzie to 60 mld zł. To z pewnością przełoży się na komfort życia rolników - tłumaczy minister rolnictwa Grzegorz Puda w rozmowie opublikowanej we wtorkowym wydaniu "Gazety Polskiej Codziennie".