Korea Północna przekazuje rakiety Rosji. Ukraina staje się poligonem doświadczalnym

Ambasador Korei Południowej przy ONZ Hwang Joon-kook oświadczył w środę podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że Korea Północna, przekazując Rosji swoje rakiety, traktuje Ukrainę jako poligon doświadczalny dla swojej broni.

"Eksportując rakiety do Rosji, Korea Północna wykorzystuje Ukrainę jako poligon doświadczalny dla swoich rakiet, zdolnych do przenoszenia broni jądrowej” – powiedział południowokoreański ambasador.

Jak podkreślił, niektórzy eksperci oceniają, że pociski wystrzelone w kierunku Ukrainy, to rakiety KN-23, które mogą przenosić głowice nuklearne. Sprecyzował, że jeden z pocisków przeleciał 460 km, czyli odległość od dowolnego punktu w Korei Płn. do miasta Pusan na południu Korei Płd.

"Z punktu widzenia Republiki Korei jest to symulowany atak na nasz kraj" - dodał Hwang Joon-kook.

O transferze do Rosji północnokoreańskich rakiet balistycznych o zasięgu do 900 km po raz pierwszy poinformował Biały Dom na początku stycznia. Waszyngton stwierdził wówczas, że Rosja użyła ich co najmniej dwukrotnie, pierwszy raz wystrzeliwując jedną rakietę 30 grudnia, a potem kilka kolejnych - 2 stycznia. Pierwsza miała spaść na puste pole w obwodzie zaporoskim; nie podano efektów kolejnych.

W środę północnokoreańska agencja prasowa KCNA poinformowała, że przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un określił Koreę Południową jako „głównego wroga” i zaznaczył, że nie będzie „unikał wojny” z nią.

"Nie zawahamy się przed unicestwieniem Republiki Korei", jeśli "odważy się na użycie sił zbrojnych przeciwko KRLD lub zagrozi jej suwerenności i bezpieczeństwu" – podała KCNA, relacjonując wypowiedź Kima. (PAP)

