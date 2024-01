Korea Północna ponownie ostrzelała sporną granicę morską z Koreą Południową

Szykuje się rok wyborów. Prawie połowa ludzkości może oddać głos 2024 r. będzie światowym rokiem wyborczym dla niemal połowy ludzkości - zauważył tygodnik "The Economist", podając, że w nadchodzących 12 miesiącach w wyborach krajowych i lokalnych do urn pójdą obywatele co najmniej 64 państw.