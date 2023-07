Korea Północna ostrzega: nie wykluczamy zestrzelenia samolotów USA

Erdogan chce zbliżyć Turcję do członkostwa w Unii Europejskiej. Kartą przetargową jest zgoda na wstąpienie Szwecji do NATO Unia Europejska powinna "otworzyć drogę" do członkostwa Turcji w bloku 27 europejskich państw, zanim turecki parlament zaakceptuje prośbę Szwecji o członkostwo w NATO - oświadczył w poniedziałek na konferencji prasowej w Ankarze prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.