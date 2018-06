Korea Północna nie zrezygnowała z atomu?

Serce północnokoreańskiego programu jądrowego - ośrodek w Jongbion - wciąż działa - uważają eksperci z amerykańskiego portalu 38 North, który zajmuje się m.in. analizą zdjęć satelitarnych północnokoreańskich instalacji.

Hongkoński dziennik "South China Morning Post: w internetowym wydaniu cytuje zaś południowokoreańskiego naukowca, według którego komunistyczna Północ - wbrew deklaracjom - nadal może pracować nad rozwojem broni jądrowej.

38 North opublikował analizę najnowszych zdjęć satelitarnych ośrodka w Jongbion, gdzie znajduje się jedyny znany północnokoreański reaktor jądrowy, wykorzystywany również w rozwoju programu jądrowego do celów militarnych. Według ekspertów w ostatnim czasie na terenie ośrodka powstały nowe budynki, a do pobliskiej rzeki spuszczono wodę używaną do chłodzenia reaktora.

Cytowany dziś przez hongkoński dziennik "South China Morning Post" profesor Suh Kune-yull z Państwowego Uniwersytetu w Seulu uważa, że Korea Północna może kontynuować proces ekstrakcji plutonu lub pozyskiwania trytu używanych do rozwoju broni jądrowej. Tymczasem chiński ekspert Zhao Tong z Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy w Pekinie uważa, że Korea Północna zawsze utrzymywała reaktor w trybie czynnym, a najnowsze dane nie świadczą o wznowieniu, lecz jedynie o kontynuacji jego działania. W opinii Zhao Korea Północna w najbliższej przyszłości nie zrezygnuje całkowicie ze swego potencjału jądrowego.

Kim Dzong Un podczas szczytów z Koreą Południową i USA zobowiązał się do pełnej denuklearyzacji swego kraju. Podczas spotkania w Singapurze nie wypracowano jednak harmonogramu konkretnych działań, które miałyby prowadzić do tego celu.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR) Tomasz Sajewicz / Pekin/sk