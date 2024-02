Kopalnie wrzuciły na luz. Wydobycie węgla w 2023 r. mocno spadło rdr

W całym 2023 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 4,5 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż krajowego surowca była mniejsza rdr. o ok. 6,2 mln ton - wynika z najnowszych danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Wydobycie w 2023 r. spadło poniżej poziomu 50 mln ton - do 48,3 mln ton.

fot. Taida Tarabula / / FORUM

W grudniu 2023 r. miesięczne wydobycie węgla kamiennego z polskich kopalń było niższe, niż w rekordowym w ub. roku październiku, a także listopadzie. W 12. miesiącu ub. roku produkcja węgla wyniosła 4,0 mln ton, a miesięczna sprzedaż 4,2 mln ton.

Przekazane dane za grudzień ub. roku oznaczają dalszy spadek produkcji węgla w ostatnich miesiącach - przy stabilizacji poziomu sprzedaży. W październiku 2023 r. produkcja węgla w polskich kopalniach przekroczyła 4,8 mln ton, a miesięczna sprzedaż zbliżyła się do 4,7 mln ton. W listopadzie ub. roku produkcja węgla wyniosła 4,6 mln ton, a miesięczna sprzedaż 4,2 mln ton.

W grudniu 2022 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 4,4 mln ton węgla (wobec ok. 4,8 mln ton w grudniu 2021 r.), a wielkość sprzedaży wyniosła ok. 4 mln ton (wobec 5,1 mln ton w grudniu 2021 r.).

W ostatnich miesiącach dane o miesięcznych poziomach wydobycia i sprzedaży katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, publikował zazwyczaj na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym. Dane za grudzień zostały przekazane z pewnym opóźnieniem.

W ciągu dwunastu miesięcy 2023 r. wielkość krajowego wydobycia węgla wyniosła - zgodnie z wyliczeniem PAP - ok. 48,3 mln ton, wobec ponad 52,8 mln ton w tym samym okresie 2022 r., a sprzedaż węgla sięgnęła ok. 46,2 mln ton wobec ok. 52,4 mln ton przed rokiem. W 2021 r. wielkość wydobycia zamknęła się w 55 mln ton, a sprzedaż w 58,4 mln ton.

W ub. roku roku od marca do sierpnia kopalnie co miesiąc wydobywały więcej węgla, niż sprzedawały. We wrześniu wielkość produkcji i sprzedaży zostały zrównoważone. W październiku wydobycie znów było większe od poziomu sprzedaży - o ponad 100 tys. ton; w listopadzie różnica ta jeszcze wzrosła, natomiast w grudniu proporcje znów się odwróciły.

W końcu grudnia 2023 r. na przykopalnianych zwałach leżało 4,2 mln ton niesprzedanego surowca, wobec 4,3 mln ton miesiąc wcześniej i 3,9 mln ton na koniec października. W końcu grudnia 2022 r. było to blisko 2,2 mln ton.

Najniższe w ub. roku miesięczne wydobycie węgla odnotowano w kwietniu i lipcu (ponad 3,5 mln ton), a najniższą sprzedaż w czerwcu (niewiele ponad 3 mln ton, wobec prawie 4,2 mln ton rok wcześniej). W szóstym miesiącu 2023 r. padł też historyczny rekord najniższej miesięcznej sprzedaży węgla z polskich kopalń.

Stan zatrudnienia w sektorze wyniósł na koniec grudnia 2023 r. 76,1 tys. osób. Rok wcześniej było to 75,5 tys. osób.(PAP)

autor: Mateusz Babak

