„Turów” z koncesją, ale na zmniejszonym obszarze

Należąca do PGE GiEK kopalnia „Turów” w Bogatyni (Dolnośląskie) otrzymała decyzję o przedłużeniu koncesji na wydobycie węgla brunatnego, ale działalność górniczą ma prowadzić na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do określonego w koncesji z 1994 r.

Rzecznik prasowa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sandra Apanasionek poinformowała we wtorek PAP, że Minister Klimatu wydał decyzję o przedłużeniu koncesji z 27 kwietnia 1994 r. na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża węgla brunatnego „Turów”.

Według przedłużonej koncesji kopalnia „Turów” będzie mogła prowadzić swoją działalność na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w koncesji z kwietnia 1994 r.

W komunikacie uściślono, że wydobycie węgla w kopalni „Turów” jest i będzie realizowane wyłącznie w obszarze górniczym „Turoszów-Bogatynia”, który wyznaczony został w koncesji z 1994 r. „W praktyce oznacza to, że Kopalnia Turów nie powiększy swojego obszaru górniczego poza granice wyznaczone 25 lat temu, co więcej, obszar faktycznie prowadzonej działalności wydobywczej będzie o ponad połowę mniejszy w stosunku do obszaru górniczego określonego w koncesji z 1994 r.” - podano. Przypomniano przy tym, że projekt zagospodarowania złoża Turów, przyjęty przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1993 r., określał pozwolenie na eksploatację złoża Turów do wyczerpania jego zasobów, czyli do 2044 roku.

Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, cytowany w komunikacie, podkreślił, że przedłużenie pozwolenia na wydobycie w Kopalni Turów to dobra wiadomość dla blisko 15 tys. pracowników - zatrudnionych w turoszowskim kompleksie oraz we wszystkich firmach współpracujących z kopalnią i elektrownią.

„Kontynuacja wydobycia oznacza w praktyce zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, które w obecnej sytuacji nabiera dodatkowej wartości. Dzisiaj nasz kraj potrzebuje stałych i niezakłóconych dostaw energii, a turoszowski kompleks energetyczny takie dostawy zapewnia” powiedział Ostrowski.

Nową koncesję przyznano na sześć lat.

„PGE GiEK równolegle prowadzi działania zmierzające do uzyskania koncesji pozwalającej zapewnić dostawy surowca do produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Turów na kolejne 25 lat, czyli do momentu wyczerpania złoża i zakończenia eksploatacji turoszowskiej elektrowni” - podano w komunikacie. Jak dodano, otrzymanie koncesji na kolejne lata zagwarantuje dostawy prądu do ponad 3 mln gospodarstw domowych do 2044 r.

W komunikacie podkreślono też, że w ramach procesu koncesyjnego został opracowany szczegółowy raport środowiskowy. Zawarto w nim analizy dotyczące przewidywanego oddziaływania i określające niezbędne środki minimalizujące potencjalny wpływ prowadzonej działalności.

Wskazano również na przeprowadzane konsultacje społeczne, w tym również ze stroną czeską i niemiecką (kopalnia „Turów” położona jest na polsko-czesko-niemieckim pograniczu).

W komunikacie podkreślono także, że przedmiotem procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnień transgranicznych było również oddziaływanie Kopalni Turów na zasoby wodne przy granicy czeskiej. „Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej. W celu ochrony jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej, na które Kopalnia Turów może mieć oddziaływanie, podjęto działania nad opracowaniem i wdrożeniem ekranu podziemnego, który powstanie na głębokości około 60-110 m i który zabezpieczy potencjalny przepływ wody z terenu Uhelnej w kierunku odkrywki” -podano.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski