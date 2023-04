Koordynator ds. rasizmu: W Holandii istnieje dyskryminacja muzułmanów w bankach

Holenderscy muzułmanie są strukturalnie dyskryminowani przez banki i instytucje finansowe - poinformował Krajowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Rasizmowi (NCDR) Rabin S. Baldewsingh.

fot. Utsman Media / / Shutterstock

Koordynator powiedział w czwartek w rozgłośni NOS Radio 1, iż otrzymuje wiele sygnałów o dyskryminacji holenderskich wyznawców islamu przez instytucje finansowe. Wyjaśnia on, iż jest to związane z obowiązywaniem ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft).

Ustawa zobowiązuje instytucje finansowe, takie jak banki, ale także notariuszy, brokerów i prawników do badania, skąd pochodzą pieniądze ich klientów oraz do zgłaszania nietypowych transakcji.

"Instytucje finansowe wykorzystują to prawo do profilowania muzułmanów” - stwierdził Baldewsingh. Podkreślił, że jest to poważny problem i wezwał ministerstwo finansów, aby się nim zajęło.

Holenderskie Stowarzyszenie Banków odpowiada na zarzuty koordynatora, iż dyskryminacja jest niedopuszczalna i że "etniczne, religijne lub inne pochodzenie klientów nie jest powodem do dokładniejszego badania klientów".

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek