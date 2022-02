"Konwoje wolności" zbliżają się do Paryża. Macron apeluje o spokój

fot. Nicolas LandemardArchiwum: Zuma Press Słowa kluczowe / / Reuters

Kawalkady zmotoryzowanych przeciwników paszportu szczepionkowego, zwane "konwojami wolności", zbliżyły się w piątek do Paryża z różnych stron; część kierowców koczuje już na rogatkach stolicy. Prezydent Emmanuel Macron zaapelował o spokój.

Mimo zakazów prefektury paryskiej kilka tysięcy osób zamierza w piątek wieczorem zgromadzić się na obrzeżach stolicy w proteście przeciwko restrykcjom sanitarnym. Część kierowców spędziła noc z czwartku na piątek na parkingach i na przedmieściach.

Policja wyposażona w specjalistyczny sprzęt do tłumienia demonstracji patroluje główne arterie Paryża i przygotowuje się na blokady dróg. Prefektura ostrzega, że za blokady będą grozić grzywny do 7,5 tys. euro oraz kary do pół roku więzienia.

Przeczytaj także Władze Ontario wprowadziły stan wyjątkowy w związku z blokadami dróg

"Damy radę. Przyjedziemy i tak, jesteśmy zdeterminowani, ale bez agresji (...) Jesteśmy razem, jest wspaniale!” - skomentował dla agencji AFP kierowca Olivier Breton, który wyruszył z Brześcia. Jego samochód zdobią flagi Francji i Kanady w nawiązaniu do "Konwoju Wolności" w Ottawie.

„Nie będą mogli odmówić wszystkim wjazdu, to niemożliwe” - upiera się jeden z kierowców, a inny dodaje, że „nikt nie może im zabronić krążyć, to podstawa wolności”.

Według Macrona, który wypowiedział się w piątek w wywiadzie dla dziennika „Ouest France”, „wszyscy jesteśmy zmęczeni tym, przez co przeszliśmy przez ostatnie dwa lata”. „Czasami to zmęczenie przekłada się również na złość. Słyszę to i szanuję, ale apeluję o większy spokój” - dodał prezydent.

W środę, pierwsze francuskie „konwoje wolności”, zainspirowane protestem w Kanadzie, wyjechały z różnych miejscowości; jadą w nich samochody osobowe, kampery i motocykle.

Poparcia temu ruchowi protestu udzielili przedstawicielka skrajnej prawicy Marine Le Pen i prawicowy publicysta Eric Zemmour, kandydaci w zaplanowanych na wiosnę wyborach prezydenckich we Francji, oraz radykalnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

ksta/ akl/