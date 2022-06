W sobotę Kaczyński przedstawi plany PiS na najbliższe miesiące. "Nie będzie świętowania"

fot. Jerzy Dudek / / FORUM

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości ma przedstawić plany partii na najbliższe miesiące. Wydarzenie ma zainaugurować letnią akcji spotkań polityków ugrupowania z wyborcami.

Start konwencji, która odbędzie się w podwarszawskich Markach zaplanowano na godz. 11. "Podczas konwencji głos zabierze prezes Kaczyński, który podsumuje dokonania ugrupowania, a także przedstawi nasze propozycje i plan działań na najbliższe miesiące" - mówił PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Przeczytaj także Tym będą żyły rynki: podwyżka stóp procentowych i Glapiński show

Zaznaczył jednocześnie, że konwencja nie ma na celu świętowania czegokolwiek. "Wszyscy, którzy spodziewają się podczas konwencji fajerwerków i świętowania będą mocno zawiedzeni. To spotkanie ma służyć podsumowaniu tego, czego dokonaliśmy, co mamy jeszcze do zrealizowania oraz by zmotywować naszych działaczy do jeszcze cięższej pracy" - zapowiedział.

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki zaznaczał, że do wyborów zostało jeszcze półtora roku, więc to, co zostanie przedstawione w sobotę, to nie będzie jeszcze program wyborczy, ale plan na najbliższe miesiące.

Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w piątek w Radiu Zet, że podczas konwencji zostaną podsumowane dotychczasowe działania i zapowiedziane kilka kolejnych. "A jakich, to zostawiam na jutro" - uciął.

Pytany o medialne doniesienia, że podczas konwencji miałaby paść obietnica podwyżki świadczenia 500 plus do 700 zł, Müller odparł, że nic mu nie wiadomo na temat takiej propozycji. Dopytywany, czy będą takie plany powiedział: "Czy będą takiej plany? Tego nie wykluczam, bo mamy różne analizy różnych programów, obniżki podatków czy modyfikacji programów społecznych, ale one zawsze są równoległe do tego, jak wygląda sytuacja gospodarcza czy ekonomiczna".

"W tej chwili skupiamy się na obniżeniu podatków od 1 lipca, czy na podatkach sektorowych, które obniżają chociażby ceny benzyny czy energii. I tam decydujemy się na kierowanie środków, bo to jest w tej chwili priorytet" - podkreślił.

Pytany, czy padnie obietnica wypłaty 14. emerytury co roku, rzecznik rządu odparł: "Zobaczymy".

Sobotnia konwencja ma być początkiem letniej akcji spotkań polityków PiS z wyborcami, a w trasę po Polsce ruszyć mają najważniejsi politycy ugrupowania z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

Według informacji, jaką kilka dni temu zamieścił w mediach społecznościowych szef rządu, w sobotę po południu odwiedzi on Olkusz. "Szanowni Państwo! Porozmawiajmy o Polsce! Serdecznie zapraszam na spotkanie do Olkusza. Spotkajmy się w najbliższą sobotę, 4 czerwca o godzinie 16.00 w Centrum Kultury (Dworek Machnickich) przy ulicy Szpitalnej 32" - pisał szef rządu na Facebooku.

Z kolei - jak wynika z informacji PAP - lider PiS pierwszy punkt objazdu po kraju ma zaplanowano na połowę przyszłego tygodnia.

"Do wyborów zostało relatywnie niewiele czasu, dlatego musimy wrócić do tego, co przyniosło nam zwycięstwa wyborcze w 2015 i 2019 roku, czyli do spotkań z Polakami w powiatach, w gminach" - podkreślał w rozmowie z PAP Sobolewski. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ godl/